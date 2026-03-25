ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

Hà My
07:42 | 25/03/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 24/3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông gây ra.
Chủ tịch ADB Masato Kanda cho biết: “ADB sẽ cung cấp hỗ trợ nhanh chóng, linh hoạt và có thể mở rộng để giúp các quốc gia quản lý áp lực trước mắt và tăng cường khả năng phục hồi dài hạn, đặc biệt là hỗ trợ ngân sách giải ngân nhanh và tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng để đảm bảo nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, hiện bao gồm cả dầu mỏ. Quyết định hỗ trợ này dựa trên thành tích mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ trợ châu Á và Thái Bình Dương vượt qua các giai đoạn bất ổn toàn cầu”.

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông
ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp các quốc gia thành viên đảm bảo nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, hiện bao gồm cả dầu mỏ. Ảnh minh họa

ADB có nguồn lực dồi dào để bảo vệ các hoạt động hỗ trợ hiện có và đã được lên kế hoạch, đồng thời mở rộng hỗ trợ khẩn cấp phù hợp với nhu cầu của các quốc gia DMC, bao gồm cả việc sử dụng bộ đệm cho vay ngược chu kỳ của mình.

Ngân hàng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường toàn cầu và những tác động tiềm tàng của ADB với nền kinh tế trên khắp khu vực châu Á và Thái Bình Dương, đặc biệt là về biến động giá năng lượng, áp lực lạm phát và cán cân tài khoản vãng lai.

Phân tích mới nhất của ADB cho thấy sự gián đoạn trên các tuyến vận chuyển đã làm tăng chi phí và thời gian giao hàng, trong khi rủi ro về nguồn cung không chỉ giới hạn ở năng lượng mà còn mở rộng sang các nguyên liệu đầu vào công nghiệp quan trọng như hóa dầu và phân bón, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nông nghiệp và sản xuất lương thực.

Các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và kiều hối đang phải đối mặt với những tổn thương chồng chất ngoài những cú sốc ban đầu này. Hơn nữa, xung đột đang làm gia tăng sự bất ổn và thắt chặt điều kiện tài chính trên toàn khu vực, gây áp lực lên tiền tệ và dòng vốn.

Để ứng phó, ADB sẵn sàng triển khai hỗ trợ tài chính và kỹ thuật kịp thời để giúp các quốc gia đang phát triển quản lý rủi ro, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Có hai thành phần chính trong sự can thiệp của ADB.

Thứ nhất là hỗ trợ ngân sách giải ngân nhanh chóng để giúp các quốc gia đang phát triển đối mặt với áp lực tài chính gia tăng, đặc biệt là việc sử dụng Cơ chế Hỗ trợ chống chu kỳ của ADB để giúp các chính phủ ổn định nền kinh tế và giảm thiểu tác động của các cú sốc đến cuộc sống và sinh kế của những người dễ bị tổn thương nhất.

Thứ hai là Chương trình Tài chính thương mại và chuỗi cung ứng (TSCFP) của ADB, hỗ trợ khu vực tư nhân để đảm bảo các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, bao gồm năng lượng và thực phẩm, tiếp tục được lưu thông. Ngân hàng đã quyết định tái kích hoạt hỗ trợ nhập khẩu dầu mỏ theo chương trình này trên cơ sở đặc biệt trong thời gian có hạn. Quyết định này thừa nhận rằng nền kinh tế và người dân trên khắp khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự tăng vọt nhanh chóng của giá dầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

ADB đã bắt đầu thảo luận với tất cả các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề về khả năng hỗ trợ ngay lập tức và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các chính phủ, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân để đảm bảo các phản ứng phối hợp và hiệu quả nhằm duy trì ổn định kinh tế và bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.

Hà My
OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Năm 2026, OCB đặt nhiều mục tiêu chiến lược, nổi bật là lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng (tăng 39%); tổng tài sản 354.214 tỷ đồng (tăng 10%). Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 30.625 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh; đồng thời, kiện toàn Hội đồng quản trị phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới.
Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức khai trương trụ sở chính tại tòa nhà số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc đặt trụ sở tại Thủ đô là bước triển khai quan trọng trong định hướng phát triển của ngân hàng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
Sau cú tăng tới 300 điểm cơ bản, VDSC chỉ ra yếu tố giúp lãi suất huy động cân bằng

Sau cú tăng tới 300 điểm cơ bản, VDSC chỉ ra yếu tố giúp lãi suất huy động cân bằng

Báo cáo VDSC cho thấy năm 2026, ngành ngân hàng đón cả những cơ hội, lẫn những ràng buộc mang tính cấu trúc khác biệt. Trong ngắn hạn, áp lực thanh khoản là thách thức lớn khi lãi suất huy động đã tăng 100 - 300 điểm cơ bản, nhưng huy động vốn chỉ tăng 0,8%. VDSC dự đoán, lãi suất huy động tiếp tục tăng khi tỷ lệ LDR, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát tốt hơn.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
PVI chi đậm cổ tức trên 770 tỷ đồng, kinh doanh vượt “bão” thiên tai

PVI chi đậm cổ tức trên 770 tỷ đồng, kinh doanh vượt “bão” thiên tai

PVI dự kiến tiếp tục chi đậm cổ tức gần 773 tỷ đồng, khi trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 ở mức 33%, gồm 23% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, công ty ghi dấu ấn với doanh thu hợp nhất lần đầu cán mốc 1 tỷ USD, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch; đồng thời nâng tổng tài sản lên 44.512 tỷ đồng, tăng 41%.
Sửa quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Sửa quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ 1/5/2025.
OCB đặt mục tiêu lãi kỷ lục gần 7.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 15%

OCB đặt mục tiêu lãi kỷ lục gần 7.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 15%

(TBTCO) - Ngân hàng OCB vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với loạt chỉ tiêu tăng trưởng hai chữ số. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% và hướng tới mức cao nhất lịch sử. Dư nợ tín dụng thị trường 1 dự kiến đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%; đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, đảm bảo tăng trưởng đi kèm an toàn.
ACB muốn lập công ty bảo hiểm vốn điều lệ 500 tỷ đồng

ACB muốn lập công ty bảo hiểm vốn điều lệ 500 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng ACB vừa bổ sung tờ trình sửa đổi đề án thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Đại hội đồng cổ đông tới đây. Theo đó, ACB Insurance có vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sau 5 năm sẽ chiếm trên 1,5% thị phần nhờ tăng trưởng phí trên 50%/năm.
