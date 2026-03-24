PVI dự kiến tiếp tục chi đậm cổ tức gần 773 tỷ đồng, khi trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 ở mức 33%, gồm 23% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, công ty ghi dấu ấn với doanh thu hợp nhất lần đầu cán mốc 1 tỷ USD, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch; đồng thời nâng tổng tài sản lên 44.512 tỷ đồng, tăng 41%.

Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings - mã Ck: PVI) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 17/4 tại Hà Nội.

Dự chi gần 773 tỷ đồng trả cổ tức 33% bằng tiền mặt và cổ phiếu

Theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026, Hội đồng quản trị PVI trình Đại hội thông qua tỷ lệ chia cổ tức ở mức cao.

Cụ thể, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 33%, trong đó 23% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, tương ứng quy mô chi trả gần 773 tỷ đồng, chiếm tới 96% lợi nhuận sau thuế năm 2025 có thể phân phối.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến trích 1,2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng, phúc lợi, tương đương khoảng 9,66 tỷ đồng; phần lợi nhuận còn lại được giữ lại chỉ hơn 23 tỷ đồng.

PVI chi đậm cổ tức trên 770 tỷ đồng, kinh doanh vượt “bão” thiên tai. Ảnh tư liệu.

Đáng chú ý, PVI duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao trong nhiều năm, có thời điểm lên tới 3.300 đồng/cổ phiếu và hiếm khi thực hiện chi trả bằng cổ phiếu. Điều này phản ánh nền tảng tài chính ổn định, khả năng tạo dòng tiền tốt và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Vì vậy, việc kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu trong năm nay được xem là điểm khác biệt so với thông lệ trước đó.

Bước sang năm 2026, PVI tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định với kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt khoảng 839 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì tỷ lệ chia cổ tức ở mức cao 30%; trong đó, 70% chi trả bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu .

Với nền tảng tài chính vững và kết quả kinh doanh vượt kế hoạch trong năm 2025, PVI cho thấy dư địa duy trì tăng trưởng, đồng thời đảm bảo chính sách cổ tức hấp dẫn cho cổ đông trong giai đoạn tới.

Lần đầu cán mốc 1 tỷ USD doanh thu, mở rộng quy mô tài sản

Trước đó, PVI khép lại năm 2025 với nhiều kết quả tăng trưởng nổi bật, vượt kế hoạch ở hàng loạt chỉ tiêu, vững vàng giữa bối cảnh kinh tế nhiều biến động và những đợt bão lũ dồn dập cuối năm khiến toàn thị trường bảo hiểm chịu áp lực tổn thất gia tăng.

Trước những thách thức đó, PVI đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, kiểm soát rủi ro, tái cấu trúc danh mục đầu tư và kịp thời chi trả, tạm ứng bồi thường cho khách hàng, khẳng định uy tín và trách nhiệm thương hiệu.

Với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo cùng nỗ lực của toàn hệ thống, PVI đã vững vàng vượt qua khó khăn và lần đầu tiên đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2025.

Nguồn: PVI.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 28.923 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch và tăng trưởng 32% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế PVI năm 2025 đạt 1.460 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch, chủ yếu đến từ hiệu quả nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm, trong đó có đóng góp lớn từ hiệu quả kinh doanh tái bảo hiểm vượt trội. PVI nộp ngân sách nhà nước 1.510 tỷ đồng, hoàn thành 132% kế hoạch.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng bảo hiểm, với doanh thu đạt 27.115 tỷ đồng, hoàn thành 136% kế hoạch và tăng 34% so với cùng kỳ.

Trong đó, PVI đẩy mạnh khai thác nhận tái bảo hiểm quốc tế, phát huy lợi thế xếp hạng tín nhiệm A-, đưa doanh thu mảng này lên gần 10.500 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 14.908 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay nhờ tốc độ tăng 11,5% và vượt tốc độ tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Ở mảng tài chính, cho thuê văn phòng và hoạt động khác, PVI tiếp tục duy đà tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ, với doanh thu 1.808 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm 2025, cho thấy khả năng xoay chuyển dòng tiền và tối ưu danh mục đầu tư hiệu quả.

Về kết quả kinh doanh công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 1.161 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch năm 2025 và tăng 5,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 826 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch, tăng 7,2%. Đồng thời, doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước 74 tỷ đồng.

Về bức tranh tài sản, tổng tài sản hợp nhất của PVI tại ngày 31/12/2025 đạt 44.512 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm, chủ yếu nhờ quy mô hoạt động kinh doanh bảo hiểm mở rộng kéo theo các khoản phải thu khách hàng và tiền đầu tư gia tăng. Dù phải thu tăng, dự phòng phải thu khó đòi lại giảm, cho thấy doanh nghiệp kiểm soát tốt công nợ và đảm bảo an toàn tài sản.

Tại công ty mẹ, tổng tài sản đạt 7.561 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 291 tỷ đồng, tương ứng tăng 110%, chủ yếu nhờ tiền và tương đương tiền tăng 235 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 142 tỷ đồng; trong khi các khoản phải thu giảm 88 tỷ đồng. Đây là sự chuẩn bị nguồn tiền cho việc tăng vốn cho công ty con vào đầu năm 2026. Đồng thời thể hiện sự sát sao trong công tác thu hồi công nợ, giảm thiểu các khoản phải thu.

Ngược lại, tài sản dài hạn chiếm gần 93% tổng tài sản nhưng giảm khoảng 447 tỷ đồng, do giảm 827 tỷ đồng đầu tư vào Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) và tăng vốn góp tại Bảo hiểm PVI thêm 420 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả hợp nhất đạt 35.978 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm, chủ yếu do gia tăng nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm và dự phòng nghiệp vụ trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn duy trì trên 1,0 cùng lượng tiền mặt dồi dào.

Tại công ty mẹ, nợ phải trả giảm 39% xuống còn 336 tỷ đồng, chủ yếu do đã tất toán các khoản vay ngắn hạn, đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn./.