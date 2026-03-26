Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê tăng trở lại

Khảo sát thị trường sáng 26/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã đảo chiều tăng sau phiên giảm trước đó. Hiện giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 93.200 - 94.200 đồng/kg, tăng từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê được các đại lý điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, lên mức 94.200 đồng/kg, cao nhất trong các vùng trồng cà phê trọng điểm. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê cũng tăng 500 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh hơn, khoảng 600 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 93.200 đồng/kg.

Theo các thương nhân, đà tăng của thị trường nội địa chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế, đặc biệt là sự phục hồi mạnh của giá cà phê Arabica.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đảo chiều tăng. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 0,69% (tương đương 25 USD/tấn), lên mức 3.662 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 0,65% (23 USD/tấn), đạt 3.581 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng tới 3,53% (10,85 US cent/pound), lên mức 317,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 3,5% (10,5 US cent/pound), đạt 310,35 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng mạnh

Giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm sáng 26/3 đã tăng mạnh so với ngày hôm trước, với mức tăng phổ biến từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Theo đó, giá tiêu trong nước hiện dao động trong khoảng 137.000 – 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất, cùng tăng 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức cao nhất là 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tăng 2.000 đồng/kg lên mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện phổ biến quanh mốc 137.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, đà tăng trở lại của giá tiêu trong nước chủ yếu xuất phát từ hoạt động thu mua mạnh hơn khi thị trường bước vào cao điểm thu hoạch. Bên cạnh đó, nguồn cung thực tế từ nông dân không quá dồi dào như kỳ vọng cũng góp phần hỗ trợ giá.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung vẫn giữ xu hướng ổn định trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.994 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đứng ở mức 6.050 USD/tấn; tiêu đen Malaysia đạt khoảng 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.260 USD/tấn. Tại Việt Nam và Malaysia, giá tiêu trắng lần lượt được ghi nhận ở mức 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Diễn biến đi ngang trên thị trường thế giới cho thấy nguồn cung và nhu cầu toàn cầu đang tạm thời cân bằng, trong khi hoạt động giao dịch tại nhiều thị trường vẫn khá thận trọng./.