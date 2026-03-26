Thị trường

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/3) đảo chiều tăng từ 500 - 600 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.200 - 94.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu bật tăng mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.
aa
Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều tăng từ 500 - 600 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng trở lại

Khảo sát thị trường sáng 26/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã đảo chiều tăng sau phiên giảm trước đó. Hiện giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 93.200 - 94.200 đồng/kg, tăng từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê được các đại lý điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, lên mức 94.200 đồng/kg, cao nhất trong các vùng trồng cà phê trọng điểm. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê cũng tăng 500 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh hơn, khoảng 600 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 93.200 đồng/kg.

Theo các thương nhân, đà tăng của thị trường nội địa chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế, đặc biệt là sự phục hồi mạnh của giá cà phê Arabica.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đảo chiều tăng. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 0,69% (tương đương 25 USD/tấn), lên mức 3.662 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 0,65% (23 USD/tấn), đạt 3.581 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng tới 3,53% (10,85 US cent/pound), lên mức 317,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 3,5% (10,5 US cent/pound), đạt 310,35 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng mạnh

giatieu.jpg
Giá tiêu hôm nay khởi sắc trở lại. Ảnh minh họa

Giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm sáng 26/3 đã tăng mạnh so với ngày hôm trước, với mức tăng phổ biến từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Theo đó, giá tiêu trong nước hiện dao động trong khoảng 137.000 – 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất, cùng tăng 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức cao nhất là 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tăng 2.000 đồng/kg lên mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện phổ biến quanh mốc 137.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, đà tăng trở lại của giá tiêu trong nước chủ yếu xuất phát từ hoạt động thu mua mạnh hơn khi thị trường bước vào cao điểm thu hoạch. Bên cạnh đó, nguồn cung thực tế từ nông dân không quá dồi dào như kỳ vọng cũng góp phần hỗ trợ giá.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung vẫn giữ xu hướng ổn định trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.994 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đứng ở mức 6.050 USD/tấn; tiêu đen Malaysia đạt khoảng 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.260 USD/tấn. Tại Việt Nam và Malaysia, giá tiêu trắng lần lượt được ghi nhận ở mức 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Diễn biến đi ngang trên thị trường thế giới cho thấy nguồn cung và nhu cầu toàn cầu đang tạm thời cân bằng, trong khi hoạt động giao dịch tại nhiều thị trường vẫn khá thận trọng./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê trong nước Tăng mạnh giá tiêu

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.
Giá cà phê trong nước hôm nay (25/3) điều chỉnh giảm khoảng 300 - 500 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn duy trì ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó.
Giá lúa gạo hôm nay (25/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Dù một số loại gạo nguyên liệu nhích nhẹ, hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm khi thương lái và doanh nghiệp còn thận trọng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Giá thép, quặng sắt hôm nay (25/3) đồng loạt tăng do chi phí vận tải cao trong bối cảnh giá dầu khí toàn cầu leo thang. Trong nước, giá thép xây dựng cũng tăng mạnh, dao động 14.440 - 15.020 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (25/3) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tại Trung Quốc tăng 90 Nhân dân tệ lên mức 16,195 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá cao su tại Nhật Bản lao dốc do áp lực bán kỹ thuật sau kỳ nghỉ dài, trong khi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng bởi giá năng lượng cao.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng "cháy vé" khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

