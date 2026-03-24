Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng “cháy vé” khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.

Giá vé máy bay trên nhiều chặng dịp lễ 30/4 - 1/5 đã tăng đáng kể so với ngày thường. Ảnh minh họa

Hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu, tính cả hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, người dân sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng hơn một tháng nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, thị trường vé máy bay, tàu hoả đã ghi nhận lượng khách hàng tìm kiếm cũng như dao động giá tăng nhanh.

Qua khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không, giá vé máy bay trên nhiều chặng đã tăng đáng kể so với ngày thường, phổ biến từ 30 - 40%, thậm chí có chặng tăng tới 50%, tập trung vào các chặng "hot" như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.

Không kém phần “nóng”, giá vé tàu hỏa cũng tăng khoảng 20 - 25%, tùy phân khúc và thời điểm đặt vé với các điểm nóng như Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang hay TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

Cụ thể, trên các nền tảng đặt vé trực tuyến cũng như tại đại lý, hạng vé phổ thông chặng bay trục chính Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh vé dao động từ 3 - 3,7 triệu đồng/chặng (tương đương 6 - 6,5 triệu đồng/khứ hồi, tăng khoảng 40%); chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 4,6 - 5,5 triệu đồng/chặng (tương đương 9,2 - 11 triệu đồng/khứ hồi, tăng khoảng 35%); chặng Hà Nội - Nha Trang ở mức 3,7 - 4,9 triệu đồng/chặng (tương đương 7 - 10 triệu đồng/khứ hồi, tăng khoảng 40 - 50%); chặng Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 2,5 - 4 triệu đồng/chặng (tương đương 5 - 8 triệu đồng/khứ hồi, tăng khoảng 20 - 30%). Sở hữu mức giá “mềm” hơn so với các chặng bay khác, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng nhanh chóng thu hút lượng lớn hành khách, đến hiện tại đã ghi nhận tình trạng “cháy vé” ở nhiều chuyến.

Tương tự, từ TP. Hồ Chí Minh, chặng TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc có giá từ 1,9 - 2,3 triệu đồng/chặng (tương đương 3,8 - 4,5 triệu đồng/khứ hồi, tăng khoảng 30 - 50%); chặng TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang dao động từ 1,9 - 2,7 triệu đồng/chặng (tương đương 4 - 6 triệu đồng/khứ hồi, tăng khoảng 50 - 80%); chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng ở mức 2,5 - 3,5 triệu đồng/chặng (tương đương 5 - 7 triệu đồng/khứ hồi, tăng khoảng 40 - 70%).

Nhiều chuyến tàu đã kín chỗ, đặc biệt ở phân khúc giường nằm.

Ở chiều ngược lại, thị trường vận tải đường sắt ghi nhận mức tăng giá “dễ thở” hơn so với hàng không. Khảo sát các quầy bán vé tại nhà ga và trên nền tảng mua vé trực tuyến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giá vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng hiện phổ biến từ khoảng 900.000 đến 1,8 triệu đồng/chiều, tùy lựa chọn ghế hoặc giường nằm, tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường. Tuyến Hà Nội - Nha Trang có mức cao hơn, dao động 1,3 - 2,3 triệu đồng/chiều, trong đó vé giường nằm chiếm sóng phần lớn.

Tại khu vực phía Nam, các chặng xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang hay Đà Nẵng cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Giá vé một chiều phổ biến từ 1,1 đến 2 triệu đồng, tăng khoảng 20 - 30%, tập trung ở các chuyến đêm và khung giờ thuận tiện. Dù mức tăng không quá cao, song nhiều chuyến tàu, đặc biệt ở phân khúc giường nằm nhanh chóng kín chỗ từ sớm, xuất phát từ tâm lý khách hàng do khoảng cách và thời gian di chuyển lâu.

Nhìn chung, so với cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm trước, mặt bằng giá vé năm nay tăng rõ rệt, từ 20 - 30%, do nhu cầu đi lại cũng như giá nhiên liệu tăng cao. Trong bối cảnh giá vé nhiều khả năng sẽ còn tăng trong thời gian tới, việc đặt vé sớm sẽ là giải pháp giúp người dân chủ động thời gian và tiết kiệm chi phí./.