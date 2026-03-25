Ngày 25/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng

Giá lúa gạo hôm nay (25/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Dù một số loại gạo nguyên liệu nhích nhẹ, hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm khi thương lái và doanh nghiệp còn thận trọng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán tiếp tục chậm, lúa tươi các loại chững giá. Tại An Giang, nguồn lúa Đông Xuân chào bán đều, bạn hàng mua lai rai, giá ít vững. Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán ít, giá ít biến động.

Tại Cần Thơ, nông dân chào bán lúa Đông Xuân khá nhiều, giá neo cao, thương lái chốt mua ít. Tại Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán ít, giá tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 381 - 385 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 351 - 355 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 22/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chưa có dấu hiệu khởi sắc

Ngày 22/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chưa có dấu hiệu khởi sắc

Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng "cháy vé" khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Giá bạc trong nước hôm nay (24/3) tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong khi bạc thế giới phục hồi nhẹ, giúp thị trường kim loại quý dần lấy lại đà tăng.
Ngày 24/3: Giá cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng cao, hồ tiêu ở vùng thấp

Ngày 24/3: Giá cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng cao, hồ tiêu ở vùng thấp

Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
Giá lúa gạo hôm nay (24/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Trong bối cảnh vụ đông xuân bước vào cao điểm thu hoạch, nông dân ở nhiều địa phương vẫn kém vui vì giá lúa giảm sâu, đầu ra khó khăn.
Ngày 24/3: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn châu Á

Ngày 24/3: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay (24/3) phân hóa giữa các sàn châu Á do lo ngại nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Ngày 24/3: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương

Ngày 24/3: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay (24/3) tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương. Trong đó, giá heo tại miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, trong khi thương lái tại miền Nam thu mua heo với mức giá cao, nhiều nơi duy trì mốc 69.000 đồng/kg.
Ngày 24/3: Giá thép đảo chiều tăng, quặng sắt tiếp đà giảm

Ngày 24/3: Giá thép đảo chiều tăng, quặng sắt tiếp đà giảm

Giá thép trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/3) nhích nhẹ trong khi quặng sắt tiếp đà giảm. Thị trường vẫn tiếp tục thận trọng trước căng thẳng thương mại toàn cầu, dù giá sắt thép có diễn biến tích cực hơn vào tháng 3.
Giá phân bón được dự báo tăng mạnh nửa đầu năm 2026

Giá phân bón được dự báo tăng mạnh nửa đầu năm 2026

(TBTCO) - Giá phân bón được dự báo duy trì xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2026 và neo ở mức cao do nguồn cung toàn cầu bị siết chặt.
Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá cà phê giảm, hồ tiêu giao dịch quanh mức 136.000 đồng/kg

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng

Ngày 25/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (22/3): Thế giới giảm, "chợ đen" biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (22/3): Thế giới giảm, "chợ đen" biến động trái chiều