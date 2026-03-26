Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước để thu thập thông tin của người dân dưới nhiều hình thức tinh vi.

Cụ thể, một số hộ dân trên địa bàn phường Xuân Hương (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã nhận được “Giấy mời” yêu cầu kê khai, cung cấp hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất nhằm phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh tài sản.



"Giấy mời" giả mạo do những kẻ xấu gửi đến các hộ dân ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBND phường Xuân Hương khẳng định các “Giấy mời” này không do cơ quan có thẩm quyền ban hành; nội dung và thể thức văn bản không đúng quy định.

Đáng chú ý, các văn bản này ghi nơi phát hành là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, có đóng dấu và chữ ký của cá nhân được giới thiệu là Phó Giám đốc Sở. Song theo Quyết định số 42/QĐ-SNNMT ngày 16/1/2026, hiện đơn vị này không có lãnh đạo mang tên như trong văn bản.

Bên cạnh đó, nội dung các giấy mời còn đề cập việc “liên kết với KBNN” hoặc hướng dẫn sử dụng các hệ thống không chính thống để tiếp nhận mã số, dễ gây hiểu nhầm và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Trước tình trạng này, KBNN khẳng định không có bất kỳ thủ tục hành chính hay quy trình nghiệp vụ nào yêu cầu người dân kê khai hồ sơ đất đai, cấp mã định danh tài sản hoặc liên kết hệ thống như nội dung giả mạo nêu trên.

Đồng thời, KBNN cũng không triển khai việc tiếp nhận thông tin cá nhân của người dân thông qua các kênh không chính thức.

Theo Kho bạc Nhà nước, các thủ tục hành chính trong hệ thống luôn được công khai, minh bạch và thực hiện theo đúng quy định thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công của KBNN.

Để phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo, KBNN khuyến nghị người dân không cung cấp căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã xác thực hoặc các thông tin cá nhân cho tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc; không thực hiện kê khai, gửi hồ sơ qua các đường dẫn, hệ thống không chính thống.

Người dân cũng cần chủ động liên hệ với cơ quan nhà nước tại địa phương khi nhận được thông báo, giấy mời có dấu hiệu bất thường. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

KBNN đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống nhằm bảo vệ quyền lợi và tránh bị lợi dụng trong các hành vi giả mạo cơ quan nhà nước.