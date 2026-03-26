Tài chính

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Vân Hà
08:06 | 26/03/2026
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước cảnh báo tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, mượn danh liên kết với Kho bạc Nhà nước để yêu cầu người dân kê khai hồ sơ đất đai, cung cấp thông tin cá nhân. Đây là hành vi lừa đảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước để thu thập thông tin của người dân dưới nhiều hình thức tinh vi.

Cụ thể, một số hộ dân trên địa bàn phường Xuân Hương (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã nhận được “Giấy mời” yêu cầu kê khai, cung cấp hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất nhằm phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh tài sản.

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

"Giấy mời" giả mạo do những kẻ xấu gửi đến các hộ dân ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBND phường Xuân Hương khẳng định các “Giấy mời” này không do cơ quan có thẩm quyền ban hành; nội dung và thể thức văn bản không đúng quy định.

Đáng chú ý, các văn bản này ghi nơi phát hành là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, có đóng dấu và chữ ký của cá nhân được giới thiệu là Phó Giám đốc Sở. Song theo Quyết định số 42/QĐ-SNNMT ngày 16/1/2026, hiện đơn vị này không có lãnh đạo mang tên như trong văn bản.

Bên cạnh đó, nội dung các giấy mời còn đề cập việc “liên kết với KBNN” hoặc hướng dẫn sử dụng các hệ thống không chính thống để tiếp nhận mã số, dễ gây hiểu nhầm và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Trước tình trạng này, KBNN khẳng định không có bất kỳ thủ tục hành chính hay quy trình nghiệp vụ nào yêu cầu người dân kê khai hồ sơ đất đai, cấp mã định danh tài sản hoặc liên kết hệ thống như nội dung giả mạo nêu trên.

Đồng thời, KBNN cũng không triển khai việc tiếp nhận thông tin cá nhân của người dân thông qua các kênh không chính thức.

Theo Kho bạc Nhà nước, các thủ tục hành chính trong hệ thống luôn được công khai, minh bạch và thực hiện theo đúng quy định thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công của KBNN.

Để phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo, KBNN khuyến nghị người dân không cung cấp căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã xác thực hoặc các thông tin cá nhân cho tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc; không thực hiện kê khai, gửi hồ sơ qua các đường dẫn, hệ thống không chính thống.

Người dân cũng cần chủ động liên hệ với cơ quan nhà nước tại địa phương khi nhận được thông báo, giấy mời có dấu hiệu bất thường. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

KBNN đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống nhằm bảo vệ quyền lợi và tránh bị lợi dụng trong các hành vi giả mạo cơ quan nhà nước.

Vân Hà
Giao dịch repo trên thị trường trái phiếu thứ cấp tăng mạnh trong tuần qua

Giao dịch repo trên thị trường trái phiếu thứ cấp tăng mạnh trong tuần qua

Tăng tốc cải cách, Kho bạc Nhà nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tăng tốc cải cách, Kho bạc Nhà nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Kho bạc Nhà nước siết chặt an ninh mạng năm 2026

Kho bạc Nhà nước siết chặt an ninh mạng năm 2026

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), do Phó Chủ tịch EIB, bà Nicola Beer làm trưởng đoàn.
Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

(TBTCO) - Sáng ngày 25/3, Sở Tài chính TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với sự tham dự của đại diện gần 400 doanh nghiệp.
Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện báo điện tử mới

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện báo điện tử mới

(TBTCO) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.
Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
An sinh xã hội là một trụ cột cốt lõi của hệ thống dự trữ quốc gia

An sinh xã hội là một trụ cột cốt lõi của hệ thống dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội thảo trao đổi với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và các địa phương về nội dung sửa đổi, bổ sung Chiến lược Dự trữ Quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ Quốc gia năm 2025.
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Áp lực nghìn tỷ và “điểm nghẽn” đầu năm

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Áp lực nghìn tỷ và “điểm nghẽn” đầu năm

Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, mở ra kỳ vọng tạo “cú hích” mạnh cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vẫn ở mức thấp, bộc lộ nhiều “điểm nghẽn” cố hữu. Trong bối cảnh áp lực giải ngân ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc, mà còn phải tháo bỏ được những rào cản để dòng vốn thực sự phát huy hiệu quả.
Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

(TBTCO) - Sắp xếp, xử lý tài sản công, đặc biệt là các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính đang từng bước được định vị là một giải pháp quan trọng nhằm cơ cấu lại nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu