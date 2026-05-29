Tài chính

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước (29/5/1946 - 29/5/2026)

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

Vân Hà

Vân Hà

08:40 | 29/05/2026
(TBTCO) - Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã đi từ mô hình Nha Ngân khố đơn sơ của những ngày đầu cách mạng đến một thiết chế tài chính công hiện đại, vận hành trên nền tảng số và đang hướng tới mục tiêu hình thành Kho bạc số vào năm 2030. Hành trình ấy không chỉ phản ánh sự trưởng thành của ngành Kho bạc, mà còn ghi dấu bước phát triển của nền tài chính quốc gia qua từng giai đoạn lịch sử.
aa

Nha ngân khố trong kháng chiến

Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính. Sự ra đời của Nha Ngân khố không chỉ mang ý nghĩa thành lập một cơ quan tài chính, mà còn đánh dấu bước đi quan trọng trong việc xây dựng nền tài chính độc lập của nước Việt Nam mới.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, để bảo đảm bí mật và an toàn, Nha Ngân khố được sơ tán lên vùng ATK Tuyên Quang. Tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang hôm nay, Khu Di tích Nha Ngân khố Quốc gia vẫn lưu giữ những dấu tích về một thời kỳ đặc biệt của nền tài chính cách mạng.

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số
Những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành “trục phát triển” mới của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Ảnh: An Thư

Con đường dẫn vào khu di tích một buổi chiều cuối tháng 5 phủ đầy màu xanh của núi rừng Việt Bắc. Trong khu trưng bày, những cuốn sổ kế toán cũ, máy đánh chữ, máy in tiền cùng chứng từ và nhiều hiện vật phục vụ công tác tài chính - kế toán khi đó được gìn giữ cẩn thận. Khó có thể hình dung rằng giữa những năm tháng kháng chiến gian khổ, từ nơi đây, các cán bộ ngân khố từng gồng gánh tiền bạc, mang theo chứng từ, vượt rừng, băng suối để bảo đảm nguồn tài chính phục vụ kháng chiến và kiến quốc.

Giới thiệu từng hiện vật, hướng dẫn viên kể rằng, những cuốn sổ sách ngày ấy được ghi chép thủ công dưới ánh đèn dầu leo lét. Có những khoản thu được gom từ Tuần lễ Vàng, từ chiếc nhẫn cưới, đôi hoa tai hay những đồng bạc cuối cùng… người dân tự nguyện đóng góp cho cách mạng.

Có thể thấy, giữa núi rừng chiến khu năm ấy, những cán bộ ngân khố không chỉ bảo đảm an toàn tiền, tài sản quốc gia mà còn góp phần giữ vững nền tài chính của Chính phủ cách mạng non trẻ. Và sau bao năm xây dựng, phát triển, Nha Ngân khố đã trở thành Kho bạc Nhà nước (KBNN), từng bước lớn lên cùng đất nước.

Cuộc cách mạng thầm lặng trong quản lý ngân sách

Nếu phải chọn một cụm từ để nói về chặng đường phát triển của hệ thống KBNN trong nhiều năm gần đây, có lẽ đó là “cuộc cách mạng thầm lặng” trong quản lý tài chính công.

Từ một hệ thống hoạt động chủ yếu theo phương thức thủ công, KBNN đã từng bước xây dựng mô hình quản lý ngân sách tập trung, hiện đại và thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Những dấu mốc như triển khai Luật Ngân sách nhà nước, thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước, xây dựng báo cáo tài chính nhà nước hay triển khai chiến lược phát triển KBNN qua các giai đoạn đã mở ra bước chuyển lớn về mô hình quản trị và năng lực điều hành của toàn hệ thống.

Tự hào truyền thống 80 năm Kho bạc Nhà nước

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), Giám đốc KBNN Trần Quân đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động toàn hệ thống.

Trong thư, Giám đốc KBNN khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống KBNN đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong quản lý ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước.

“Những kết quả đạt được là thành quả của tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ toàn hệ thống. Trong chặng đường tiếp theo, KBNN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển đến năm 2030” - Giám đốc Trần Quân tin tưởng.

Đặc biệt, việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) từ năm 2009 được xem là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hoạt động kho bạc. Lần đầu tiên, dữ liệu ngân sách được quản lý tập trung và xử lý theo thời gian thực, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số sâu rộng sau này.

Không chỉ thay đổi phương thức vận hành, hệ thống KBNN còn giữ vai trò là “huyết mạch” của nền tài chính quốc gia. Hàng triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh được quản lý, thanh toán an toàn, kịp thời thông qua hệ thống KBNN. Hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ qua các thời kỳ cũng góp phần huy động nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt, những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành “trục phát triển” mới của hệ thống KBNN. Từ phương thức giao dịch trực tiếp, phụ thuộc nhiều vào hồ sơ giấy, KBNN đã chuyển mạnh sang môi trường điện tử. Hiện nay, trên 99% đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện giao dịch điện tử với KBNN. Hàng năm, gần 20 triệu chứng từ được xử lý trên môi trường số.

Không chỉ thay đổi phương thức vận hành, hệ thống KBNN còn đang từng bước hình thành nền tảng dữ liệu tài chính công quốc gia. Việc triển khai Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), kết nối dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và ngân hàng thương mại đang mở ra mô hình quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Vận hành tinh gọn theo mô hình 2 cấp và hướng tới Kho bạc số

Năm 2025 đánh dấu thêm một bước chuyển lớn của hệ thống KBNN khi chính thức triển khai mô hình tổ chức bộ máy 2 cấp theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Nếu trước đây hệ thống tổ chức theo 3 cấp gồm trung ương, tỉnh và huyện, thì nay chuyển sang mô hình 2 cấp với KBNN trung ương và 20 KBNN khu vực.

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, sau sắp xếp, toàn hệ thống đã giảm 465 đầu mối, tương đương hơn 47% số lượng đầu mối trước đây. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy quản trị và vận hành của toàn hệ thống.

Mô hình mới đòi hỏi hạ tầng công nghệ đủ mạnh để xử lý dữ liệu tập trung; quy trình nghiệp vụ phải chuẩn hóa cao hơn; đội ngũ cán bộ phải thích ứng với phương thức làm việc mới. Những giao dịch vốn gắn với địa giới hành chính đang dần được thay bằng môi trường số hóa, liên thông và tập trung.

Điều đáng chú ý là trong suốt quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các nhiệm vụ thu, thanh toán ngân sách nhà nước vẫn được bảo đảm thông suốt, an toàn, không để gián đoạn dòng chảy ngân sách.

Có thể thấy, từ những cán bộ Ngân khố năm xưa xử lý chứng từ bằng máy đánh chữ đến những cán bộ Kho bạc hôm nay xử lý chứng từ trên môi trường điện tử, khoảng cách không chỉ nằm ở thời gian, mà còn ở trình độ hiện đại hóa của cả một hệ thống.

Từ nền tảng chuyển đổi số hiện nay, KBNN đang hướng tới mục tiêu trở thành Kho bạc số vào năm 2030.

Theo định hướng phát triển, Kho bạc số sẽ vận hành trên nền tảng dữ liệu số, xử lý tự động hóa cao, kết nối liên thông với các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, ngân hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách. Ở đó, dữ liệu sẽ trở thành “tài sản” quan trọng nhất. Công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây sẽ từng bước được ứng dụng trong quản lý ngân quỹ và điều hành ngân sách.

Nhiều quy trình kiểm soát chi có thể được tự động hóa trên cơ sở dữ liệu dùng chung và quản trị rủi ro. Các giao dịch ngân sách sẽ được thực hiện gần như hoàn toàn trên môi trường số.

Ở mục tiêu xa hơn, KBNN không chỉ là cơ quan quản lý quỹ ngân sách mà còn đóng vai trò là trung tâm quản trị tài chính công hiện đại, cung cấp dữ liệu phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô.

Nhìn lại chặng đường 80 năm đã qua, có thể thấy mỗi bước phát triển của đất nước đều in dấu sự chuyển mình của hệ thống Kho bạc. Dù trong khói lửa chiến tranh hay thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số, tinh thần tận tụy, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tạo nên bản sắc của hệ thống KBNN./.

Vân Hà
Từ khóa:
kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước 80 năm Kho bạc Nhà nước kỷ nguyên số kho bạc nhà nước

Bài liên quan

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

Dành cho bạn

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác để phát triển các sản phẩm tài chính mới

Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác để phát triển các sản phẩm tài chính mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Đọc thêm

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

(TBTCO) - Ngày 28/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả triển khai xây dựng và thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng chung của ngành Tài chính với sự đồng hành chiến lược từ Tập đoàn FPT. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 28/5/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas.
Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1241/QĐ-BTC công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), ông Thomas Lanyi - Tổng Giám đốc CDH Investment Singapore, Cố vấn cấp cao của Câu lạc bộ Nhà đầu tư vốn tư nhân (VPCA) cho rằng, Việt Nam có cơ sở để theo đuổi mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Để hút dòng vốn dài hạn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, ổn định, đủ sức cạnh tranh.
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6927/BTC-PC ngày 26/5/2026 về việc triển khai thi hành công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính gửi UBND các tỉnh, thành phố.
Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

(TBTCO) - Hàng chục nghìn tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia đang đứng trước áp lực phải giải ngân nhanh trong năm 2026, khi một lượng lớn vốn chuyển tiếp từ năm trước vẫn chưa được hấp thụ hết. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn loay hoay với thủ tục, hướng dẫn và mô hình triển khai mới, khiến nguy cơ “vốn chờ dự án”, “dự án chờ hướng dẫn” tiếp tục hiện hữu.
Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6979/BTC-KTN phân công triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng thời hạn chương trình.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực