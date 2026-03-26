Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động, các địa phương đồng loạt giữ giá so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên và Lai Châu vẫn là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng duy trì 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giữ mức 64.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg; Quảng Trị giữ mức 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg.

Tại Cần Thơ duy trì mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg; An Giang tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.