Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (26/3) tạm chững lại sau những phiên biến động trước đó, với xu hướng đi ngang trên diện rộng. Mức giá cao nhất cả nước vẫn là 69.000 đồng/kg, tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay trên cả nước đi ngang. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động, các địa phương đồng loạt giữ giá so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên và Lai Châu vẫn là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng duy trì 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giữ mức 64.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg; Quảng Trị giữ mức 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg.

Tại Cần Thơ duy trì mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg; An Giang tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.
Giá cà phê trong nước hôm nay (25/3) điều chỉnh giảm khoảng 300 - 500 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn duy trì ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó.
Giá lúa gạo hôm nay (25/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Dù một số loại gạo nguyên liệu nhích nhẹ, hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm khi thương lái và doanh nghiệp còn thận trọng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Giá thép, quặng sắt hôm nay (25/3) đồng loạt tăng do chi phí vận tải cao trong bối cảnh giá dầu khí toàn cầu leo thang. Trong nước, giá thép xây dựng cũng tăng mạnh, dao động 14.440 - 15.020 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (25/3) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tại Trung Quốc tăng 90 Nhân dân tệ lên mức 16,195 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá cao su tại Nhật Bản lao dốc do áp lực bán kỹ thuật sau kỳ nghỉ dài, trong khi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng bởi giá năng lượng cao.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng “cháy vé” khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
