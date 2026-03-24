Ngày 24/3: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay (24/3) tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương. Trong đó, giá heo tại miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, trong khi thương lái tại miền Nam thu mua heo với mức giá cao, nhiều nơi duy trì mốc 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục duy trì đà tăng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 65.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu cũng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Hải Phòng và Sơn La tiếp tục đi ngang. Cụ thể, Thái Nguyên và Sơn La giữ mức 65.000 đồng/kg; Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi xuống ở một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại không ghi nhận biến động. Cụ thể, Quảng Trị giữ mức 66.000 đồng/kg; Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk giữ mức 67.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số nơi. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Cần Thơ cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg; Cà Mau duy trì mức 67.000 đồng/kg; An Giang đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi cao nhất cả nước vẫn ở mức 69.000 đồng/kg, xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam./.