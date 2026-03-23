Thuế tỉnh Hưng Yên công khai thông tin 255 doanh nghiệp nợ thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Hưng Yên vừa thực hiện công khai thông tin 255 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 28/2/2026, với số tiền trên 213 tỷ đồng.

Theo danh sách công khai, dẫn đầu doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Hưng, nợ trên 44,4 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty cổ phần Dầu thực vật Quang Minh nợ trên 32 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sơn Nam nợ trên 14,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên nợ trên 12,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH LD UNICK nợ trên 9,7 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Hoàng Gia nợ trên 8,5 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại xây dựng Hải Yến nợ trên 8,1 tỷ đồng…

Theo thông báo của Thuế tỉnh Hưng Yên, 255 người nộp thuế vừa bị công khai nêu trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo Thuế tỉnh Hưng Yên, năm 2025, công tác quản lý và thu hồi nợ thuế được đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt, theo đó, tổng số nợ thuế đến hết năm 2025 giảm 15,3% so với cuối năm 2024, tỷ lệ nợ trên tổng thu dưới 8%, đạt chỉ tiêu Cục Thuế giao.

Năm 2026, Thuế tỉnh Hưng Yên được giao dự toán thu ngân sách là 77.600 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Trong công tác quản lý nợ thuế, Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, thực hiện kịp thời các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi nợ thuế./.