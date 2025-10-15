Thuế tỉnh Hưng Yên thu nội địa 9 tháng đạt trên 66.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, thu nội địa do Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện đạt hơn 66.000 tỷ đồng, đạt trên 132% kế hoạch năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.579 tỷ đồng, bằng 84,79% kế hoạch năm.

9 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 70.600 tỷ đồng, đạt 127,47% kế hoạch năm, tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa 66.000 tỷ đồng, đạt trên 132% kế hoạch năm, tăng gần 90% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.579 tỷ đồng, bằng 84,79% kế hoạch năm, tăng 14,81% so với cùng kỳ.

Công chức thuế tỉnh Hưng Yên hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: TL

Đại diện Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, dịch bệnh, các doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh... Thực tế đó khiến công tác thu ngân sách gặp nhiều bất lợi.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức số thu ngân sách nhà nước đề ra, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh luôn đổi mới trong chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách; đánh giá kết quả hoạt động hằng tháng, hằng quý, hằng năm; nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời, nhất là với các doanh nghiệp trọng điểm.

Đồng thời, thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để trong thu, chi ngân sách, bảo đảm nguyên tắc ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu và tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hưng Yên, 9 tháng năm 2025, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt trên 1.000 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 3.000 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt gần 15.300 tỷ đồng; thu phí, lệ phí đạt trên 1.370 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt gần 2.890 tỷ đồng; các khoản thu về đất đạt gần 41.000 tỷ đồng...

Trưởng Thuế tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đức Sơn cho biết, hằng năm, ngành thuế căn cứ dự toán được giao để triển khai quyết liệt các giải pháp thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số với hệ thống quản lý thuế hiện đại, tăng cường ứng dụng các dịch vụ thuế điện tử tạo thuận lợi nhất cho cả cán bộ thuế và người nộp thuế; thường xuyên tập huấn chính sách thuế, nhất là chính sách thuế mới cho cán bộ thuế và người nộp thuế; tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời sai phạm trong thực hiện nghĩa vụ thuế, khai thác tốt hơn nữa nguồn thu còn tiềm năng...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, giai đoạn 2021 - 2025, số thu nội địa đạt cao nhất từ trước tới nay, đặc biệt năm 2025, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 50.006 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2024, song qua 9 tháng, số thu đã thực hiện là hơn 66.000 tỷ đồng, đạt trên 132% kế hoạch năm.

Thời gian còn lại trong năm 2025, Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu, mở rộng nguồn thu từ thuế, phí trên cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm dần tỷ trọng nguồn thu không bền vững, nhất là thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tăng cường triển khai công tác thu nợ đọng thuế, chống thất thu thuế; rà soát, hoàn thiện về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa cấp tỉnh và cấp xã, không bỏ sót nhiệm vụ, bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cấp ngân sách./.