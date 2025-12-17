Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách về đích sớm

(TBTCO) - Ước năm 2025, Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách nhà nước đạt 208,4 tỷ đồng, đạt 168% dự toán pháp lệnh, đạt 132% dự toán phấn đấu và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện. Với kết quả đạt được, Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ về đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 13 xã, trong đó có nhiều địa bàn thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, song Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt cao so với dự toán được giao.

Theo báo của đơn vị cho thấy, số thu năm 2025 ước đạt 208,4 tỷ đồng, đạt 168% dự toán pháp lệnh, đạt 132% dự toán phấn đấu và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều chỉ tiêu đóng góp lớn vào tổng ngân sách của địa phương như: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 90 tỷ đồng, vượt 67% dự toán pháp lệnh giao và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

Các khoản thu từ đất (bao gồm thu tiền sử dụng đất, thuế sở dụng đất phi nông nghiệp…) đạt hơn 29 tỷ đồng. Các khoản thu từ phí, lệ phí ước đạt 42 tỷ đồng, vượt 50% dự toán pháp lệnh và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Tạ Trí Thực - Trưởng Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ cho rằng, có được kết quả trên là nhờ những chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời và phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Đồng thời, kết quả đó là sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Cục Thuế và sự đồng thuận, đồng hành của người nộp thuế với Thuế cơ sở 13 trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng với triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác đăng ký thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý thuế, cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào để xác định, theo dõi và quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ cho biết, trong năm, đơn vị đã làm thủ tục đăng ký mới cho 4.874 người nộp thuế (trong đó doanh nghiệp 263; 1.127 hộ, cá nhân kinh doanh; 3.484 cá nhân làm công ăn lương). Đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế mới, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử, tình hình nợ đọng thuế…, đến với người nộp thuế.

Đặc biệt, Thuế cơ sở 13 chủ động nắm bắt, trao đổi với người nộp thuế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế; qua đó, được người nộp thuế ghi nhận và đánh giá cao.

Trong năm 2025, Thuế cơ sở 13 đã tiếp nhận 16.034 lượt hồ sơ; giải đáp, hỗ trợ vướng mắc cho 3.862 lượt; thực hiện hướng dẫn người nộp thuế đăng ký dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử, tuyên truyền cho người nộp thuế biết những lợi ích thiết thực của dịch vụ đăng ký thuế điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan thuế thuận tiện theo cơ chế một cửa liên thông. Với tinh thần trách nhiệm trong việc thi hành công vụ, các thủ tục về thuế đều được xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người nộp thuế làm các thủ tục hành chính thuế.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác quản lý thuế trong năm 2025 của Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ đó là, đơn vị đã hỗ trợ cài đặt eTax Mobile cho 2.432/2.916 hộ kinh doanh; rà soát đưa vào quản lý mới là 873 hộ; thu thập cơ sở dữ liệu 3.400/3.614 hộ, đạt 94,08%; số hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 185 hộ.

Việc chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh theo Đề án 3389 của Bộ Tài chính cũng được đơn vị thực hiện có hiệu quả với số hộ kinh doanh được khảo sát 3.387, đạt 90,83% số hộ; số hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi là 174/376 số hộ thuộc diện phải chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, ông Tạ Trí Thực - Trưởng Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ cho biết, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả ngày từ đầu năm, đó là: Triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ giải pháp của Cục Thuế, Thuế tỉnh về công tác thuế năm 2026.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân; tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh…

Cùng với đó, Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, công chức từ quản lý sang phục vụ để hướng tới một cơ quan thuế Minh bạch – Liêm chính – Chuyên nghiệp hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động trong thực thi công vụ./.