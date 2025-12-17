(TBTCO) - Ngày 17/12/2025, tại tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tổ chức Lễ động thổ công trình thương mại GO! Tuyên Quang - thành viên thứ 45 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam.

Theo đó, dự án GO! Tuyên Quang có tổng diện tích gần 15.000 m2, được xây dựng với mô hình đa tiện ích, đáp ứng mọi nhu của của khách hàng, thông qua các dịch vụ, tiện ích dự kiến như: Đại siêu thị GO! chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm với diện tích 5,068 m2 m2, kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa với tiêu chí giá luôn rẻ phù hợp cho mọi nhà; khu vực nhà hàng ẩm thực, ăn uống; khu vui chơi giải trí; các chuỗi cửa hàng tiện ích; các nhãn hiệu thời trang…

Central Retail Việt Nam tổ chức lễ khởi công GO! Tuyên Quang.

Theo kế hoạch, dự án GO! Tuyên Quang sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12/2026, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho tất cả các gia đình, và cho cộng đồng địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Christian Olofsson - Giám đốc điều hành Khối Bất động sản, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi mang đến một trung tâm thương mại có diện tích gần 15.000 m², nơi hội tụ đại siêu thị và khoảng 50 thương hiệu uy tín, trở thành một điểm đến mua sắm hiện đại, sôi động và đa tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố. Đây sẽ là nơi để mua sắm, ẩm thực, giải trí và tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè. Đó chính là mô hình đa tiện ích gồm “Mua sắm - Ăn uống - Giải trí - Phát triển bền vững" - phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng GO! Tuyên Quang không chỉ trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của khu vực thông qua việc tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ bán lẻ và phân phối nông sản địa phương.”

GO! Tuyên Quang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và các địa phương lân cận, thông qua việc tạo thêm nhiều công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Đặc biệt, các mặt hàng nông sản, đặc sản (OCOP), hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh sẽ có cơ hội được đưa vào phân phối ở đại siêu thị GO! Tuyên Quang và mở rộng phân phối qua hệ thống GO! trên toàn quốc.

Nhân dịp này, thông qua chương trình “Mỗi trung tâm thương mại một trường học”, Central Retail công bố khoản tài trợ 2,3 tỷ đồng để xây dựng công trình lớp học tại tỉnh Tuyên Quang, góp phần hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo tác động tích cực đến thế hệ tương lai.