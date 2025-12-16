(TBTCO) - Năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 27.500 vụ việc, xử lý trên 23.400 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 372 tỷ đồng, tập trung vào các hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Ngày 16/12/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 27.540 vụ, phát hiện và xử lý 23.402 vụ vi phạm, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 290 tỷ đồng, giảm 31,76% so với cùng kỳ năm 2024.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm kê hàng vi phạm. Ảnh: CTV

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về giá, điều kiện kinh doanh và an toàn thực phẩm. Mặt hàng vi phạm trải rộng từ thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm đến quần áo, giày dép, vật tư nông nghiệp, hàng điện tử và phụ kiện.

Nhiều vụ việc lớn, điển hình đã được lực lượng Quản lý thị trường phát hiện và xử lý như thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội, hơn 123.000 kg nguyên liệu thuốc lá nhập lậu tại Cao Bằng, các đợt kiểm tra diện rộng tại khu kinh doanh thời trang Sài Gòn Square, cùng nhiều vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm đông lạnh, đường cát, kẹo và hàng hóa không rõ nguồn gốc tại các địa phương.

Đáng chú ý, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng hình thức livestream bán hàng, quảng cáo thổi phồng, gắn mác hàng xách tay, đặc sản vùng miền, nhà làm, sạch 100% hoặc sử dụng KOL, KOC để tạo lòng tin, trong khi chất lượng hàng hóa không được bảo đảm, hồ sơ pháp lý thiếu hoặc bị làm giả.