TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi găm hàng

(TBTCO) - Trước biến động giá xăng dầu và nhu cầu tiêu dùng tăng cao, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã triển khai trực chiến 24/7, tăng cường kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường.

Những ngày gần đây, tình hình thế giới biến động khiến giá xăng dầu có xu hướng tăng, kéo theo nhu cầu mua của người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh gia tăng. Tại một số khu vực đã xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài tại các cửa hàng xăng dầu, sản lượng bán ra tăng mạnh so với bình thường.

Trước diễn biến này, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn thành phố đã bố trí công chức trực xuyên suốt để theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu, đồng thời cập nhật tình hình cung cầu và hoạt động bán hàng tại từng khu vực.

Qua ghi nhận, nhìn chung nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng xăng dầu ở khu vực vùng ven thành phố đã xảy ra hiện tượng tạm thời thiếu nguồn xăng do nhu cầu tăng đột biến, dẫn đến hết hàng trong thời gian ngắn và phải chờ nhà cung cấp giao bổ sung.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng một số cửa hàng bán xăng nhỏ giọt hoặc có dấu hiệu găm hàng. Trước thông tin này, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tổ chức kiểm tra, xử lý trên tinh thần khẩn trương, hiệu quả nhằm tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đối với các cửa hàng xăng dầu thông báo hết hàng và đang chờ nhập thêm nguồn cung, lực lượng quản lý thị trường yêu cầu các đơn vị này cung cấp phiếu đặt hàng, xác nhận đơn hàng và các chứng từ liên quan để xác minh nguyên nhân thiếu hàng có phải xuất phát từ phía nhà cung cấp hay không, qua đó loại trừ khả năng găm hàng trục lợi.

Song song đó, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh duy trì chế độ trực chiến 100% lực lượng 24/7, trong mỗi ca trực đều bố trí ít nhất một lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cùng công chức thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng được phân công theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu và giám sát toàn bộ các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo địa bàn, chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Chi cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra xăng dầu, đảm bảo nguồn cung cho người dân. Ảnh minh hoạ.

Công tác kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm giả, bán không đúng giá niêm yết, tự ý tăng giá, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng.

Ngoài hoạt động kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, góp phần ổn định hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân không mua xăng dầu để tích trữ trong nhà vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể vi phạm quy định pháp luật.

Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, người dân có thể liên hệ với Ban Chỉ đạo 389 TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố hoặc các Đội Quản lý thị trường tại địa phương để phản ánh và được xử lý kịp thời./.