PV GAS nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ, sẵn sàng đáp ứng huy động khí cho phát điện mùa khô

Nâng cao năng lực hạ tầng, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

Ngày 07/4/2026, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, Chi nhánh Logistics - đơn vị trực thuộc PV GAS vừa phối hợp cùng các bên liên quan hoàn thành chương trình chạy thử nâng công suất tái hóa Kho LNG Thị Vải.

Kết quả cho thấy hệ thống vận hành an toàn, ổn định ở mức 288 tấn/giờ (so với công suất thiết kế ban đầu 171 tấn/giờ), tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành.

PV GAS nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải

Toàn bộ hệ thống đã được kiểm định, đánh giá theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, với sự giám sát của tổ chức đăng kiểm DNV.

Việc nâng công suất giúp PV GAS gia tăng đáng kể năng lực cấp khí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động cho các nhà máy điện theo điều độ của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) trong cao điểm mùa khô.

Việc vận hành Kho LNG Thị Vải ổn định ở mức công suất cao hơn thiết kế ban đầu đòi hỏi trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành cao. Trong suốt quá trình chạy thử, đội ngũ cán bộ, kỹ sư PV GAS đã duy trì giám sát liên tục 24/7, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các thông số vận hành then chốt như nhiệt độ, áp suất, độ rung và chuyển vị thiết bị.

Việc nâng công suất Kho LNG Thị Vải có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu tiềm ẩn rủi ro. Hạ tầng này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung cấp khí, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định cho sản xuất điện tại khu vực Đông Nam Bộ.