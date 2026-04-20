PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

16:42 | 20/04/2026
(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025, quy mô GDP Việt Nam theo giá hiện hành ước đạt khoảng 12,85 triệu tỷ đồng (tương đương 514 tỷ USD). Trong đó, chỉ có 14 doanh nghiệp đạt quy mô doanh thu trên 1% GDP trong nhóm "đầu tàu" dẫn dắt tăng trưởng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng chiếm tỷ trọng áp đảo trong nhóm này, với sự hiện diện của các doanh nghiệp chủ lực như Petrovietnam, EVN, Petrolimex, BSR, PVOIL, NSRP và PV GAS. Điều này cho thấy năng lượng tiếp tục là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, với nhiệm vụ đảm nguồn cung, vừa đóng góp lớn cho ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô.

PV GAS ghi nhận doanh thu thuần trên 135 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,1% GDP Việt Nam

Trong bức tranh chung đó, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần trên 135 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,1% GDP Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực qua việc cung cấp nguồn khí đầu vào thiết yếu cho sản xuất điện, đạm và công nghiệp.

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của PV GAS với doanh thu tăng hơn 30% so với năm 2024, đạt mức cao nhất trong lịch sử 35 năm hình thành và phát triển; lợi nhuận sau thuế đạt trên 11,5 nghìn tỷ đồng. Với kết quả này, PV GAS tiếp tục là một trong những đơn vị đóng góp lớn nhất cho Petrovietnam, chiếm khoảng 20% tổng doanh thu và 23% lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Động lực tăng trưởng của PV GAS đến từ việc mở rộng đồng bộ các hoạt động kinh doanh, trong đó LPG/LNG duy trì đà tăng trưởng cao, đặc biệt là thị trường quốc tế từng bước trở thành trụ cột mới. Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao hiệu suất khai thác hạ tầng và triển khai đầu tư có trọng tâm, hướng tới hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp trong tương lai.

PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới Top 30 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2026 - 2030

Kết quả đạt được phản ánh quá trình đổi mới toàn diện của PV GAS với các trọng tâm: chuyển dịch mô hình kinh doanh; mở rộng thị trường quốc tế; tái cấu trúc bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị và tối ưu chi phí.

Bước sang năm 2026 - năm bản lề cho giai đoạn phát triển tiếp theo, PV GAS định hướng phát triển bền vững theo chiều sâu, với các ưu tiên chiến lược gồm: mở rộng thị trường; đầu tư hạ tầng đi trước một bước; tìm kiếm cơ hội thượng nguồn và M&A; đa dạng hóa sản phẩm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại, linh hoạt.

Với nền tảng đã được củng cố, PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới Top 30 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 30) trong giai đoạn 2026 - 2030, từ đó đóng góp tích cực vào mục tiêu của Petrovietnam lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500) vào năm 2030.

Hằng Nga
