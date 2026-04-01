Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam đối thoại với đoàn viên thanh niên PV GAS

Diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Chương trình đối thoại mang chủ đề “Thanh niên PV GAS - Tiên phong thực hiện Nghị quyết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”. Chương trình vinh dự được đón tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) PV GAS Nguyễn Thanh Bình; thành viên HĐQT Triệu Quốc Tuấn; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Công Luận; lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn và các Ban chuyên môn; cùng hơn 80 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú của PV GAS.

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Đoàn thanh niên PV GAS nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mở đầu chương trình, đồng chí Lê Hoài Bắc - Bí thư Đoàn thanh niên PV GAS đã nhấn mạnh, dấu mốc 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với thế hệ thanh niên hôm nay. Từ nền tảng truyền thống đó, đồng chí khẳng định thanh niên PV GAS cần kế thừa tinh thần xung kích, tiên phong, đồng thời chủ động thích ứng với những biến chuyển nhanh của ngành năng lượng và bối cảnh phát triển mới. Theo đó, vai trò của thanh niên không dừng ở việc thực hiện nhiệm vụ mà phải trở thành lực lượng trực tiếp tham gia kiến tạo giá trị, dám nhận việc khó, dấn thân vào các lĩnh vực mới và góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược của Tổng công ty bằng hành động cụ thể, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận và trân trọng những đóng góp của thế hệ trẻ trong hành trình 36 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty. Trong bối cảnh PV GAS bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt trong 5 năm tới, đồng chí nhấn mạnh phương châm hành động “Đổi mới – Bứt phá – Thích ứng – Cạnh tranh” không chỉ là định hướng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ PV GAS lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà còn gắn chặt với vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên, những người trực tiếp tham gia thực thi và kiến tạo giá trị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn điều hành, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS nhấn mạnh yêu cầu “nghĩ sâu – quyết nhanh – làm lớn”, coi đây là tư duy cốt lõi để thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Theo đó, mỗi ĐVTN cần chủ động gắn mục tiêu, sứ mệnh cá nhân với mục tiêu phát triển chung của tổ chức, chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể gắn với thực tiễn công việc. Đồng thời, đồng chí khuyến khích thế hệ trẻ không ngừng học hỏi, mạnh dạn đổi mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng thử thách và khám phá để tạo ra giá trị mới cho bản thân, cho Tổng công ty và cho xã hội.

Trọng tâm của chương trình là phiên đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình và ĐVTN, tập trung vào các vấn đề cốt lõi từ tầm vĩ mô đến cấp độ doanh nghiệp và nguồn nhân lực. Các nội dung trao đổi xoay quanh bối cảnh địa chính trị năng lượng, yêu cầu nâng cao năng lực dự báo và thích ứng, cũng như định hướng chuyển đổi tư duy kinh doanh từ tiếp cận cung cấp sang tiếp cận thị trường, lấy khách hàng làm trung tâm. Bên cạnh đó, những thách thức về cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển các lĩnh vực mới như LNG, điện khí và năng lượng sạch cũng được nhìn nhận và trao đổi một cách thẳng thắn.

Ở góc độ nguồn nhân lực, chương trình ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ trực tiếp từ thanh niên về nhu cầu được tham gia sớm hơn vào các bài toán lớn, được trao quyền và tạo điều kiện để phát huy năng lực. Các vấn đề liên quan đến cơ chế giao việc, đánh giá kết quả và không gian đổi mới sáng tạo được nhìn nhận như những yếu tố cần tiếp tục hoàn thiện. Lãnh đạo PV GAS khẳng định sẽ từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đồng thời duy trì các chuẩn mực cao trong công việc nhằm tạo môi trường rèn luyện thực chất cho lực lượng trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo PV GAS đã thực hiện nghi thức tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự ghi nhận và kỳ vọng đối với lực lượng thanh niên. Dịp này, Quyết định thành lập Đoàn cơ sở Chi nhánh Logistics cũng được công bố, đánh dấu bước phát triển về tổ chức, góp phần mở rộng mạng lưới hoạt động Đoàn trong toàn Tổng công ty. Đồng thời, các ĐVTN tiêu biểu của các Đoàn cơ sở cũng được vinh danh, khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn, qua đó lan tỏa tinh thần thi đua, sáng tạo và trách nhiệm trong toàn thể thanh niên PV GAS.

Bí thư Đoàn thanh niên PV GAS Lê Hoài Bắc trao Quyết định thành lập Đoàn cơ sở Chi nhánh Logistics

Chương trình đối thoại “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” không chỉ là diễn đàn trao đổi mà còn là bước kết nối giữa định hướng chiến lược của Đảng ủy PV GAS với hành động cụ thể của thanh niên PV GAS. Trong bối cảnh Tổng công ty đứng trước yêu cầu phát triển mới, lực lượng thanh niên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động nhận nhiệm vụ, nâng cao năng lực và đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững./.