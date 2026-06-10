Ngân hàng - Bảo hiểm

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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15:25 | 10/06/2026
(TBTCO) - Ngày 10/6/2026, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 và phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026. Từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Báo Tài chính - Đầu tư ghi dấu ấn với 5 tác phẩm đoạt giải.
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Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 ghi nhận và biểu dương những tác phẩm báo chí đặc sắc, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, có sức lan tỏa trong xã hội, tham gia quá trình kiến tạo chính sách cho thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành bảo hiểm nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Trong năm 2025, Giải Báo chí về Bảo hiểm tiếp tục khẳng định uy tín vững chắc với 1.050 tác phẩm tham dự thuộc đầy đủ các loại hình báo chí.

Qua các vòng sơ loại và sơ khảo, 79 tác phẩm được đề xuất vào vòng chung khảo, trong đó, ghi nhận nhiều sản phẩm longform, phóng sự, loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu về dữ liệu, nhân vật, bối cảnh chính sách và hình thức thể hiện.

Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo đã thống nhất trao 23 giải thưởng gồm: 4 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, năm 2025 tiếp tục là một năm có nhiều chuyển động của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Từ quá trình tái cấu trúc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến những tác động của các đợt thiên tai lớn tại nhiều địa phương, thị trường bảo hiểm vừa đối mặt với không ít thách thức, vừa cho thấy rõ hơn vai trò thiết yếu trong quản trị rủi ro và bảo vệ tài chính cho người dân, doanh nghiệp.

“Trong bối cảnh đó, góc nhìn khách quan, sự đồng hành và tinh thần thấu hiểu của báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thông qua các tác phẩm có chiều sâu, các nhà báo đã góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hiểu đúng hơn về vai trò của bảo hiểm, từ đó, chủ động hơn trong việc tiếp cận các giải pháp bảo vệ" - ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc
Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 và phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở sự đa dạng đề tài, mà còn ở cách các tác phẩm báo chí đã tiếp cận những vấn đề lớn của thị trường bảo hiểm bằng tinh thần phân tích sâu, cân bằng và có trách nhiệm.

Từ công tác chi trả, bồi thường sau thiên tai; bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tàu cá; bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; đến tái cấu trúc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, tiếp cận khách hàng trẻ, số hóa và cá nhân hóa trải nghiệm, các tác phẩm đã cho thấy bảo hiểm ngày càng gắn chặt với năng lực quản trị rủi ro của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

“Quan trọng hơn, báo chí không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn góp phần lý giải bản chất vấn đề, đặt ra những câu hỏi chính sách cần thiết, đồng thời khơi mở đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và công chúng. Đây chính là giá trị nghề nghiệp đáng ghi nhận của mùa giải năm nay: báo chí đồng hành với ngành bảo hiểm bằng góc nhìn khách quan, phản biện xây dựng và hướng tới mục tiêu chung là một thị trường minh bạch, lành mạnh, phát triển bền vững” - nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Ở mùa giải năm 2025, Ban Giám khảo thống nhất không xếp Giải Đặc biệt, thể hiện tinh thần nghiêm túc và chuẩn mực cao của Giải đối với hạng mục cao nhất.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện chất lượng các tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban Giám khảo quyết định tăng thêm 1 giải A so với cơ cấu dự kiến.

Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025

Nhà báo Ánh Tuyết (thứ 2 từ trái sang) và nhà báo Kim Lan (thứ 3 từ trái sang) của Báo Tài chính - Đầu tư cùng các tác giả có tác phẩm đoạt giải C vinh dự nhận giải thưởng từ Ban tổ chức. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Sơn - Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Thành viên Ban Giám khảo chính thức phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026.

Trên nền tảng thành công của các mùa giải trước, Hiệp hội kỳ vọng mùa giải mới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trên cả nước; đồng thời đón nhận thêm nhiều tác phẩm có chất lượng, có tính phát hiện, có chiều sâu phân tích và sức lan tỏa xã hội.

“Chúng tôi kỳ vọng Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026 sẽ tiếp tục là nơi tôn vinh những tác phẩm báo chí có giá trị, phản ánh sâu sắc các vấn đề mà cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội đang quan tâm. Mỗi mùa giải đều ghi nhận thêm những góc nhìn mới, đề tài mới, phương thức thể hiện mới, qua đó làm phong phú hơn diễn đàn trao đổi về bảo hiểm trong đời sống xã hội” - ông Sơn nhấn mạnh./.

Báo Tài chính - Đầu tư có 5 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025:

- Tác phẩm: “Định lượng” mục tiêu tăng độ phủ bảo hiểm - tác giả Gia Linh: Giải B

- Tác phẩm: Bảo hiểm nhân thọ - “mảnh ghép” trong bức tranh tài chính cá nhân - tác giả Ánh Tuyết: Giải C

- Tác phẩm: Những “điểm nhấn” bảo hiểm 2025 - tác giả Kim Lan: Giải C

- Tác phẩm: Vượt bão, bảo hiểm trở thành “tấm lá chắn” tài chính vững chắc - tác giả Hồng Chi: Giải Khuyến khích

- Tác phẩm: Bán bảo hiểm cho Gen Z: Cần số hóa và cá nhân hóa - tác giả Thu Hương: Giải Khuyến khích.
Ánh Tuyết
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Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80