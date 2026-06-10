Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

Thu ngân sách duy trì đà tăng, nợ thuế giảm mạnh

Theo thông tin từ Thuế tỉnh Đắk Lắk, tháng 5/2026, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 1.222 tỷ đồng, bằng 101,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, số thu đạt 7.737 tỷ đồng, tương đương 45,6% dự toán Trung ương giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 6.279 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Toàn ngành có 13/14 đơn vị hoàn thành và vượt dự toán thu tháng được giao.

Một số nguồn thu ghi nhận mức tăng trưởng đến từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 85,5%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 82,1%; thu từ xổ số tăng 23,2%; tiền thuê đất tăng 26,5% và phí, lệ phí tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, một số khoản thu giảm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 41 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường giảm 72 tỷ đồng do thực hiện chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 19/2026/QH16...

Công chức Thuế tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chính sách thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Cùng với thu ngân sách, ngành Thuế Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn. Trong tháng 5, toàn ngành đã thu nợ và xử lý giảm nợ khoảng 477 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng số tiền thuế nợ đến ngày 31/5/2026 ước còn 1.144 tỷ đồng, giảm 228 tỷ đồng, tương đương giảm 17% so với thời điểm cuối tháng 4.

Đại diện Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để kéo giảm nợ thuế, thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu nợ theo quy định. Trong tháng 5/2026, đơn vị ban hành 23 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế còn nợ thuế; thực hiện cưỡng chế đối với 1.211 người nộp thuế với tổng số tiền nợ khoảng 126 tỷ đồng thông qua các biện pháp như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, trong tháng 5, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra thuế. Qua 157 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, cơ quan thuế đã truy thu và xử phạt 12,77 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm lỗ 58 tỷ đồng và giảm khấu trừ 1,35 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, ngành Thuế Đắk Lắk đã hoàn thành 554 cuộc kiểm tra, ghi nhận số tiền truy thu và xử phạt 47 tỷ đồng.

Tăng cường giám sát nông sản, hóa đơn điện tử và doanh nghiệp rủi ro cao

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành dự toán thu ngân sách, Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định chống thất thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và những tháng còn lại của năm 2026. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục phân tích, dự báo nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế; tăng cường đôn đốc thu nợ và kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu.

Một trong những nội dung được tập trung triển khai là quản lý hoạt động kinh doanh nông sản. Đây là lĩnh vực có quy mô giao dịch lớn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, cà phê và hồ tiêu.

Đại diện Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý, chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản; quản lý sản lượng và giám sát chặt việc lập bảng kê thu mua nhằm hạn chế rủi ro trong kê khai, hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngành Thuế Đắk Lắk tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh trong chuyển đổi số. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song đó, công tác kiểm soát hóa đơn điện tử tiếp tục được siết chặt. Theo kế hoạch, Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường quản lý việc phát hành hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp mới thành lập và các ngành nghề có rủi ro cao về thuế như đá, cát, gỗ, nông sản, lúa và gạo. Đồng thời, thường xuyên rà soát các cảnh báo rủi ro trên hệ thống hóa đơn điện tử nhằm phát hiện kịp thời các giao dịch bất thường và hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Cùng với đó, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh đối chiếu dữ liệu giữa hồ sơ khai thuế và hóa đơn đầu vào, đầu ra; kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về thuế, hóa đơn để xử lý theo quy định.

Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ thường xuyên rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng; tăng cường quản lý rủi ro trong công tác kiểm tra thuế và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, hạn chế thất thu ngân sách.

Theo chương trình công tác tháng 6/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách tháng 6 ở mức 800 tỷ đồng, đồng thời bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách quý II đã đề ra.