PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG từ Đông Nam Á, chủ động đảm bảo nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô

09:09 | 13/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4/2026 với tổng sản lượng khoảng 60.000 tấn (tương đương khoảng 80 triệu Sm3 khí tự nhiên), lũy kế hơn 123.000 tấn LNG tính từ đầu năm 2026, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Triển khai kế hoạch nhập khẩu LNG đợt 2 năm 2026, PV GAS đã tiếp nhận thành công chuyến tàu thứ hai trong năm mang tên DAPENG PRINCESS từ cảng xếp hàng Malaysia vào ngày 03/4/2026 tại Kho LNG Thị Vải, với sản lượng khoảng 32.700 tấn. Tiếp đó, vào ngày 08/4/2026, chuyến tàu thứ ba KOOL BLIZZARD từ cảng xếp hàng Brunei cũng đã được tiếp nhận, bổ sung thêm khoảng 27.300 tấn LNG vào hệ thống.

PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG từ Đông Nam Á, chủ động đảm bảo nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô
Chuyến tàu DAPENG PRINCESS mang theo 32.700 tấn LNG được tiếp nhận tại Kho LNG Thị Vải vào ngày 03/04/2026

Tổng sản lượng hai chuyến LNG lần này gần 60.000 tấn và lũy kế hơn 123.000 tấn (tương đương khoảng 167 triệu Sm3 khí tự nhiên) tính từ đầu năm 2026. Toàn bộ lượng khí này được PV GAS nhanh chóng đưa vào tái hóa và cấp bổ sung cho hệ thống khí, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp.

Việc hoàn tất tiếp nhận kịp thời hai chuyến tàu LNG có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn khí nội địa đang suy giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ khí cho phát điện tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô. Hoạt động này thể hiện rõ vai trò chủ động, linh hoạt của PV GAS trong việc đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống khí - điện quốc gia.

PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG từ Đông Nam Á, chủ động đảm bảo nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô
Ngày 08/4/2026, chuyến tàu KOOL BLIZZARD cũng đã được tiếp nhận, bổ sung thêm khoảng 27.300 tấn LNG vào hệ thống

Đáng chú ý, song song với hoạt động nhập khẩu, PV GAS vừa hoàn thành nâng công suất tái hóa khí của Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày. Việc nâng công suất này không chỉ giúp tăng khả năng tiếp nhận và xử lý LNG mà còn nâng cao tính linh hoạt, chủ động trong điều phối nguồn khí, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Qua đó, năng lực tiếp nhận, tồn trữ và tái hóa khí LNG tại Kho LNG Thị Vải tiếp tục được phát huy hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò là hạ tầng năng lượng quan trọng, góp phần nâng cao tính tự chủ và linh hoạt của thị trường khí Việt Nam.

Trong thời gian tới, PV GAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nhập khẩu LNG, tối ưu vận hành hạ tầng khí và chủ động điều phối nguồn cung, qua đó góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân./.

Hằng Nga
