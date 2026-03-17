Sáng ngày 17/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.068 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,54%, hiện ở mức 99,82 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.865 - 26.271 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.051 - 26.321 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.051 đồng 26.321 đồng Vietinbank 26.092 đồng 26.321 đồng BIDV 26.081 đồng 26.321 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.250 - 30.118 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.334 đồng 30.880 đồng Vietinbank 29.605 đồng 30.965 đồng BIDV 29.513 đồng 30.783 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 149 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.20 đồng 169.31 đồng Vietinbank 160.32 đồng 169.82 đồng BIDV 160.40 đồng 169.50 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 17/3/2026, tăng 81 đồng ở chiều mua và 61 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.992 - 27.112 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,54%, hiện ở mức 99,82 điểm.

Đồng bạc xanh đã hưởng lợi từ làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, khiến giá dầu tăng vọt. Trong khi đó, các đồng tiền chủ chốt khác như đồng EUR chịu tác động tiêu cực do nền kinh tế của khu vực này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu.

Đồng EUR đảo chiều tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 7 tháng rưỡi trước đó trong phiên, tăng 0,92%, lên 1,1521 USD. Đồng Bảng Anh tăng 0,84%, lên 1,33345 USD, cao hơn đôi chút so với mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi ghi nhận hôm thứ Sáu.

Đồng Yên Nhật giao dịch ngay dưới ngưỡng 160 Yên/USD, gần mức yếu nhất kể từ khi BOJ can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này vào tháng 7/2024. Đồng yên chịu sức ép do Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, trong khi cuộc chiến cũng khiến triển vọng lãi suất của BOJ trở nên khó đoán định. Đồng USD giảm 0,47%, xuống 158,97 Yên.

Ở diễn biến khác, đồng USD cũng giảm 0,21%, xuống 6,890 Nhân dân tệ so với Nhân dân tệ giao dịch ở nước ngoài của Trung Quốc./.