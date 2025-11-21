(TBTCO) - Sáng ngày 21/11, tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả với chủ đề “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả” được mở cửa nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương tổ chức thiết thực hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11).

Đây là lần thứ 18 Phòng trưng bày được mở cửa, đón khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm. Trong kỳ tổ chức này, Ban tổ chức đã trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp. Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…

Cán bộ quản lý thị trường hướng dẫn cách phân biệt thật - giả mặt hàng mỹ phẩm. Ảnh: Hải Anh

Tại các khu trưng bày, cán bộ quản lý thị trường trực tiếp hướng dẫn người dân cách nhận biết hàng giả thông qua tem, nhãn, mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và những dấu hiệu đặc trưng của từng nhóm sản phẩm.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm do Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản cung cấp phục vụ trưng bày, giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam, gồm: giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK… Đây đều là những dòng sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ bị làm giả do giá trị cao.

Người tiêu dùng trải nghiệm cách phân biệt thật- giả mặt hàng trái cây nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ảnh: Hải Anh

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh phòng trưng bày là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người tiêu dùng.