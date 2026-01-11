(TBTCO) - Trong bối cảnh Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai trên toàn quốc, lực lượng Hải quan tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, giả mạo nhãn hiệu ngay từ tuyến đầu cửa khẩu.

Thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg, Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Cục Hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình địa bàn, nhận diện tuyến, đối tượng trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Hải quan chủ trì xử lý các vụ xâm phạm sở hữu công nghiệp, giả mạo nhãn hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: CHQ

Điển hình là vụ việc liên quan đến lô hàng thuốc lá điếu nhãn hiệu Lambert & Butler. Ngày 29/7/2025, Đội 3 phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, Chi cục Hải quan khu vực II và đại diện chủ sở hữu quyền kiểm tra container số MSCU5479973 thuộc tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty HK. Kết quả kiểm tra xác định lô hàng gồm 472 thùng thuốc lá Lambert & Butler Original Silver, tương đương hơn 9,44 triệu điếu, trên bao bì không thể hiện xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Theo kết luận thẩm định của đại diện chủ sở hữu quyền, toàn bộ lô hàng là hàng giả mạo nhãn hiệu Lambert & Butler. Giá trị hàng hóa nếu là hàng thật tại thị trường Vương quốc Anh ước tính hơn 7 triệu GBP, tương đương khoảng 254,7 tỷ đồng. Căn cứ hồ sơ, cơ quan Hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Do không thuộc thẩm quyền khởi tố, ngày 19/12/2025, toàn bộ hồ sơ, tang vật đã được bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tang vật vụ việc. Ảnh: CHQ

Trước đó, ngày 13/10/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 chủ trì phát hiện lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia do Công ty TNHH AL vận chuyển có cất giấu 1.000 chiếc tai nghe Bluetooth giả mạo nhãn hiệu Apple. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tai nghe là hàng giả, vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trị giá hàng thật tương đương khoảng 5,35 tỷ đồng.

Với vụ việc này, Cục Hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 440 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật để tiêu hủy theo quy định pháp luật./.