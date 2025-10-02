(TBTCO) - Chiều ngày 2/10, Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 14 kg ma tuý qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Cụ thể, vào hồi 14h40 ngày 25/9/2025, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện nhiều điểm nghi vấn qua soi chiếu hành lý của đối tượng Lê Văn Lợi, sinh năm 1993, thường trú ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI, Chi cục điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng phạm pháp và tang vật vụ án. Ảnh: CHQ

Kết quả kiểm tra trong va ly và túi xách đối tượng Lê Văn Lợi, lực lượng chức năng thu giữ: 7.500 viên (khoảng 4,5 kg) nghi ma túy đá; 4,7 kg chất màu trắng nghi ma túy; 660 gói dạng nước (khoảng 4,2kg) nghi là ma túy; 600 gam chất bột màu vàng nghi là ma túy và 40 viên dạng nén nghi là ma túy.

Tang vật gần 14 kg ma tuý các loại. Ảnh: CHQ

Các lực lượng chức năng hiện đang tiến hành điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.../.