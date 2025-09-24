Hải quan Khu vực VI phối hợp bắt giữ vụ vận chuyên 10 bánh ma túy

(TBTCO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực VI bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép 10 bánh herorin...

Cụ thể, vào hồi 23h, ngày 18/9/2025, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan Khu vực VI và Công an xã Hoàng Văn Thụ bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Cường, đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh dạng hình hộp chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng là ma túy heroin.

Đối tượng Hoàng Văn Cường cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CALS

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hoàng Văn Cường khai nhận đã mua 10 bánh ma túy (heroin) từ các đối tượng bên Lào, sau đó vận chuyển mang về nhà cất giấu để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu kiếm lời.