Hải quan trao hơn 100 suất quà Tết Xuân 2026, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng

(TBTCO) - Hưởng ứng Chương trình “Xuân tình nguyện 2026”, đoàn viên thanh niên Cục Hải quan đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trao quà tết, chăm lo đời sống cho người dân và các đối tượng chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ ngành Hải quan.

Cụ thể, ngày 1/2/2026, Chi đoàn Ban Quản lý rủi ro thuộc Đoàn Thanh niên Cục Hải quan đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn Thanh niên xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình thiện nguyện tại địa phương.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên thanh niên Cục Hải quan đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Thanh niên Hải quan trao quà cho người cao tuổi tại Viện Dưỡng lão Tuyết Thái. Ảnh: CHQ

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 100 suất quà tết đã được trao tặng tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng; quà và học phẩm được trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên các đơn vị còn tham gia hỗ trợ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao tặng thiết bị thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân thôn Đại Đồng; đồng thời trao quà tết cho người cao tuổi tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái.