(TBTCO) - Với thần trách nhiệm xã hội, tuổi trẻ ngành Hải quan đã trao hơn 50 suất quà tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, góp phần mang đến niềm vui, hy vọng và tiếp sức cho những hoàn cảnh cần được quan tâm.

Chiều ngày 30/11/2025, Cục Hải quan cho biết, Chi đoàn Thanh niên Ban Nghiệp vụ thuế hải quan phối hợp với Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan Khu vực IV vừa tổ chức chương trình thiện nguyện tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các bệnh nhi đang điều trị ung thư máu.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao hơn 50 suất quà tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cùng hỗ trợ tiền mặt, được đóng góp từ đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức của hai đơn vị và các mạnh thường quân.

Cán bộ hải quan trao quà cho trẻ em mắc bệnh ung thư. Ảnh: CHQ

Đại diện Chi đoàn cho biết, hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi trong quá trình điều trị lâu dài và tốn kém. “Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, là sự động viên để các em thêm vững tin vào hành trình chiến đấu với bệnh tật”, vị đại diện chia sẻ.

Không chỉ là những món quà nhỏ, mà đó còn là tấm lòng, sự động viên, niềm tin và hơi ấm mà tuổi trẻ Hải quan mong muốn trao gửi. Chương trình thiện nguyện lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Hải quan, khi không ngừng triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng, nhất là những hoàn cảnh yếu thế./.