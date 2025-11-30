Thuế Cơ sở 4 tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

(TBTCO) - Trong tuần qua, Thuế cơ sở 4 tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh nhằm chuẩn bị cho việc xóa bỏ thuế khoán và chuyển đổi sang kê khai thuế theo đúng định hướng cải cách của ngành Thuế.

Theo Thuế cơ sở 4, đơn vị đã tổ chức 7 hội nghị triển khai và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp kê khai thuế tại địa bàn 9 xã do Thuế cơ sở quản lý, thu hút gần 600 hộ kinh doanh tham dự.

Tại các hội nghị, Thuế cơ sở 4 đã giới thiệu tổng quan về chủ trương, lộ trình xóa bỏ thuế khoán và chuyển đổi mô hình quản lý thuế theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội; Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Đồng thời phổ biến các quy định pháp luật về thuế mà hộ kinh doanh cần thực hiện khi chuyển đổi phương pháp kê khai thuế.

Toàn cảnh các hội nghị.

Cơ quan Thuế cũng giới thiệu các mô hình kinh doanh hộ có thể lựa chọn, phân tích lợi ích thực tiễn của từng mô hình và so sánh những điểm khác biệt giữa các phương thức quản lý. Bên cạnh đó là hướng dẫn chi tiết từng bước chuyển đổi phương pháp tính thuế: từ đăng ký, kê khai, sử dụng hóa đơn, chứng từ đến việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ đăng ký, khai và nộp thuế điện tử.

Ngoài ra, các đơn vị cung cấp giải pháp đã giới thiệu những chính sách, sản phẩm, phần mềm quản lý kinh doanh và công cụ kế toán nhằm giúp hộ kinh doanh quản lý hàng hóa chặt chẽ, tăng tính minh bạch trong hoạt động tài chính và kinh doanh.

Đáng chú ý, phần lớn thời lượng hội nghị được dành để giải đáp các vướng mắc cụ thể của từng nhóm hộ kinh doanh. Lãnh đạo Thuế cơ sở 4 trực tiếp trao đổi, tháo gỡ từng trường hợp, giúp người nộp thuế nắm rõ quy trình và yên tâm triển khai trong thời gian tới. Nhiều hộ kinh doanh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của cơ quan thuế trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.

Cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp dịch vụ giải pháp phổ biến chính sách thuế và giới thiệu các ứng dụng hỗ trợ hộ kinh doanh.

Không chỉ triển khai hội nghị tập trung, Thuế cơ sở 4 còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, mở rộng các kênh hỗ trợ như tuyên truyền qua loa truyền thanh xã, phát tờ rơi hướng dẫn, hỗ trợ qua điện thoại và mạng xã hội. Việc chủ động tiếp cận người nộp thuế thể hiện rõ phương châm “Thuế cơ sở luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh”, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sớm thích ứng với chính sách mới./.