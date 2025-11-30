Thuế TP. Hải Phòng thăm hỏi, chia sẻ khó khăn cùng các đồng nghiệp và nhân dân vùng lũ

(TBTCO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương và lãnh đạo các cấp, Thuế TP. Hải Phòng đã tổ chức Đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho công chức, người lao động các đơn vị Thuế tại hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và bà con nhân dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngay sau Lễ phát động quyên góp sáng ngày 27/11, chiều cùng ngày và trong ngày 28/11, Đoàn công tác do ông Vũ Doãn Ngọc Hưng - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng làm Trưởng đoàn, cùng ông Ngô Mạnh Dũng - Chánh Văn phòng và đại diện Đoàn Thanh niên Thuế thành phố đã khẩn trương lên đường, mang theo tình cảm, tấm lòng sẻ chia của toàn thể công chức, người lao động Thuế TP. Hải Phòng.

Đoàn công tác Thuế TP. Hải Phòng thăm hỏi bà con tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Tại tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi các đồng nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt và đời sống sau thiên tai. Thay mặt Ban Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, ông Vũ Doãn Ngọc Hưng gửi lời hỏi thăm, động viên sâu sắc, chia sẻ những khó khăn mà đồng nghiệp tại hai tỉnh đang trải qua, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ cùng các vật phẩm cần thiết phục vụ cuộc sống.

Đoàn công tác Thuế TP. Hải Phòng thăm hỏi các đồng nghiệp tại các Thuế cơ sở tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Đặc biệt, tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Đoàn đã đến thăm hỏi bà con nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, trao quà hỗ trợ và đồ dùng thiết yếu nhằm giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Những phần quà chứa đựng nghĩa tình và sự chia sẻ chân thành từ tập thể công chức, người lao động Thuế TP. Hải Phòng hướng về đồng bào vùng lũ./.