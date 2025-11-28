Thuế cơ sở 7 tỉnh Phú Thọ: Ký kết quy chế phối hợp quản lý thuế với các xã, phường

(TBTCO) - Thuế cơ sở 7 tỉnh Phú Thọ vừa ký kết Quy chế phối hợp với UBND 2 phường và UBND 4 xã trên địa bàn gồm: Phúc Yên, Xuân Hòa, Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin; quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Phú Thọ và UBND các phường, xã ký kết quy chế phối hợp.

Nội dung Quy chế phối hợp được Thuế cơ sở 7 và UBND các phường, xã nhằm tập trung trao đổi, chia sẻ thông tin; quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn; chỉ đạo triển khai công tác thu thuế theo quy định của pháp luật; xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký; công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối; thực hiện nhiệm vụ trong công tác xây dựng dự toán thu, triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm.

Đồng thời, Quy chế còn phối hợp về các nội dung đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, quản lý thuế hộ kinh doanh; tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế; quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân; cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; luân chuyển các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; quản lý thu thuế phi nông nghiệp…

Đại diện Thuế cơ sở 7 và đại diện UBND các phường, xã cho biết, việc ký kết Quy chế phối hợp là bước tiến quan trọng nhằm củng cố cơ chế làm việc, tăng tính chủ động, thống nhất trong trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý thuế.

Đây là nền tảng quan trọng để Thuế cơ sở 7 và UBND các phường, xã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Để Quy chế phối hợp đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị, UBND các xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện trách nhiệm đã được phân công trong Quy chế.

Kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp rà soát, thống kê người nộp thuế trên địa bàn. Thuế cơ sở 7 chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong quá trình triển khai; định kỳ đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thuế cơ sở 7 và UBDN các phường, xã tăng cường trao đổi thông tin bằng nhiều hình thức; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ công tác quản lý thuế một cách minh bạch, hiệu quả./.