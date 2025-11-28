Phú Thọ: Thuế cơ sở 12 “đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh

(TBTCO) - Để hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn chuyển đổi từ phương pháp nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai, Thuế cơ sở 12 (phụ trách địa bàn Hòa Bình cũ), thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đã phân công các tổ, nhóm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, không kể ngày nghỉ, không quản ngại đường xa… để phổ biến, tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh.

Công chức Thuế cơ sở 12 tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh về chính sách thuế mới.

Ảnh: Thanh Huyền.

Trong các ngày từ 1/11/2025 đến 26/11/2025, Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn và giải đáp vướng mắc cho gần 500 hộ kinh doanh thuộc 7 xã, 4 phường trên địa bàn quản lý.

Tại hội nghị, cơ quan thuế đã hướng dẫn cụ thể về quy trình chuyển đổi, hồ sơ kê khai, cách xác định doanh thu tính thuế cũng như việc sử dụng hóa đơn điện tử và khai nộp thuế điện tử, tập trung hướng dẫn hộ kinh doanh cái đặt ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile.

Đơn vị cũng phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp trên địa bàn gồm: Misa, Viettel, VNPT các ngân hàng thương mại để hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử.

Thông qua các buổi tập huấn, các hộ kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, giải đáp các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế, chế độ kế toán, cách bước khi chuyển đổi sang hình thức nộp thuế kê khai. Thông qua chương trình tập huấn và đối thoại, các hộ kinh doanh đã nắm được các quy định mới, chủ động thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Công chức Thuế cơ sở 12 hỗ trợ hộ kinh doanh thuốc về chính sách thuế. Ảnh: Thanh Huyền

Thuế cơ sở 12 xác định đây là Chương trình hoạt động nằm trong Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Cùng với hội nghị tập huấn, Thuế cơ sở 12 tổ chức phân công các tổ, nhóm công chức “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, không kể ngày nghỉ, không quản ngại đường xa… để phổ biến, tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh.

Với 11 tổ công tác, mỗi tổ thuế phối hợp với cán bộ ngân hàng, đơn vị cung cấp giải pháp, đến từng hộ kinh doanh hỗ trợ chuyển đổi. Tuyên truyền băng nhiều hình thức như thực hiện trên Zalo, Facebook, phát thông tin lưu động kết hợp phương pháp truyền thống như phát tờ rơi, thư ngỏ tuyên truyền tại chợ phiên vùng cao, vùng sâu, các trung tâm, tổ dân phố khu trọng điểm tập trung nhiều hộ kinh doanh.

Những việc làm thiết thực đó đã làm thay đổi nhận thức về xóa bỏ thuế khoán của người dân, hộ kinh doanh. Sau 3 tuần triển khai, đã có 3.746 hộ được khảo sát, đạt trên 90% hộ kinh doanh đang hoạt động; 348 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; 2.723 hộ kinh doanh cài đặt eTax Mobile; trên 70 hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai…

Với địa bàn miền núi, có những xã cách xa trung tâm 90 km, giao thông đi lại khó khăn, đường truyền internet không ổn định, nhiều chủ hộ kinh doanh lớn tuổi, ít sử dụng công nghệ, lo ngại chi phí đầu tư ban đầu lớn.

Để khắc phục những khó khăn trên, Thuế cơ sở 12 phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã và các nhà cung cấp giải pháp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cùng đồng hành người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”./.