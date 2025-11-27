Đã tìm ra 164 chủ hóa đơn may mắn tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ban tổ chức đã chọn ra 164 người tiêu dùng trúng giải hóa đơn may mắn. Kết quả quay thưởng được công bố trên các kênh thông tin của Thuế TP. Hồ Chí Minh. Người trúng thưởng chủ động cung cấp thông tin định danh và số tài khoản để nhận thưởng.

Ngày 27/11, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” – kỳ mở thưởng quý I và quý II/2025 đối với 3 địa bàn trước hợp nhất gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng không chỉ là một yêu cầu tất yếu, mà còn là một bước ngoặt chiến lược trong công cuộc cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý Thuế của Việt Nam. Đây là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, nhằm hướng tới một nền kinh tế minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thuế TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Dũng, việc triển khai hóa đơn điện tử đã giúp cắt giảm chi phí và thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Thay vì phải bỏ ra rất nhiều chi phí cho việc in ấn, lưu trữ, bảo quản hóa đơn thì nay tất cả các hóa đơn đều được lưu trữ an toàn trên hệ thống công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, người nộp thuế cũng tiết kiệm thời gian, công sức, nguồn lực so với trước vì chỉ cần có hệ thống internet là đều có thể lập hóa đơn, gửi hóa đơn cho người mua hàng, cũng như cắt giảm một số thủ tục liên quan đến đăng ký, sử dụng hóa đơn. Người nộp thuế tập trung hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND TP. Hồ Chí Minh, Thuế Thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền tại các cơ sở kinh doanh bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. Đặc biệt chú trọng đến các hộ, cá nhân kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình 60 ngày cao điểm xóa bỏ thuế khoán, đưa mọi hoạt động kinh doanh vào khuôn khổ quản lý hiện đại, minh bạch” - ông Dũng nói.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, sự thành công của công cuộc này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của cơ quan thuế hay sự tuân thủ của người bán hàng, mà còn có sự đóng góp vô cùng quan trọng của chính người tiêu dùng. Theo đó, Chương trình “Hóa đơn may mắn” được ra đời nhằm để tri ân vai trò tích cực này của người dân. Thông qua chương trình sẽ tạo động lực để người mua hàng hình thành thói quen yêu cầu người bán xuất hóa đơn điện tử ngay sau mỗi giao dịch.

Ban tổ chức và Hội đồng giám sát Chương trình hóa đơn may mắn tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Dũng, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế không chỉ là chứng từ xác nhận việc thanh toán, mà chính là “lá chắn” pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của quý vị. Khi sở hữu hóa đơn, người dân có trong tay đầy đủ căn cứ để yêu cầu bảo hành, đổi trả hàng hóa, và quan trọng hơn là hạn chế các rủi ro, bảo vệ mình trước pháp luật khi phát sinh các tranh chấp. Đặc biệt, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế còn là một phiếu dự thưởng trong các Chương trình Hóa đơn may mắn như ngày hôm nay.

“Khi người tiêu dùng chủ động lấy hóa đơn là đang trực tiếp tham gia vào công tác quản lý thuế của Nhà nước, giúp cơ quan thuế giám sát chặt chẽ doanh thu thực tế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng xã hội. Góp phần thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước, có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống chung” - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Được biết, trong kỳ mở thưởng quý I và quý II của TP. Hồ Chí Minh, cơ quan Thuế đã tìm ra mỗi kỳ có 34 cá nhân may mắn với 1 giải nhất trị giá 50.000.000 đồng; 3 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng/giải; 5 Giải ba trị giá 10.000.000 đồng/giải và 25 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Tương tự, mỗi kỳ mở thưởng của địa bàn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã tìm ra 24 cá nhân may mắn với mỗi một kỳ mở thưởng sẽ có 1 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng; 3 giải Nhì trị giá 10.000.000 đồng/giải; 5 giải Ba trị giá 3.000.000/giải và 15 giải Khuyến khích với trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Hóa đơn may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hệ thống của Cục Thuế.

Sau khi lựa chọn được những cá nhân trúng giải, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả quay thưởng trên các kênh thông tin của Thuế Thành phố. Trường hợp phát hiện hóa đơn trúng thưởng là hóa đơn không hợp pháp thì Hội đồng giám sát sẽ hủy kết quả giải thưởng đối với hóa đơn đó.

Người trúng thưởng có trách nhiệm liên hệ Thuế TP. Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin định danh và số tài khoản nhận thưởng chậm nhất vào ngày 29/12/2025. Quá thời hạn trên, kết quả trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ trả thưởng trong vòng 30 ngày với hình thức chuyển khoản. Cơ quan Thuế sẽ khấu trừ tại nguồn trước khi trả thưởng để thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với người trúng thưởng nhận giải theo quy định hiện hành tại thời điểm trả thưởng.

Đại diện cho Hội đồng giám sát chương trình, ông Nguyễn Hữu Nam - Phó giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ chí Minh (VCCI-HCM) cho biết, qua công tác tổ chức, giám sát chặt kẽ, minh bạch, Ban tổ chức đã chọn ra 164 người tiêu dùng may mắn trúng giải.

Chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người tiêu dùng tạo thói quen nhận và sử dụng hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế khi mua hàng, qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo nền kinh tế minh bạch, hiệu quả.

“Ngoài ra, việc nhận hóa đơn điện tử vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội trúng thưởng, đồng thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của người bán hàng. Ban tổ chức cam kết và mong muốn người tiêu dùng tiếp tục duy trì thói quen yêu cầu HĐĐT trong thời gian tới” - ông Hoàng Hữu Nam nhấn mạnh./.

Theo thông tin từ Thuế TP. Hồ Chí Minh có 6 cá nhân may mắn trúng giải Nhất của lần này gồm: Tại TP. Hồ Chí Minh, kỳ quý I: Bà Đàm Thị Oanh (MST: 8726574231); quý II: ông Nguyễn Hoàng Dũng (MST: 8560197755). Tại tỉnh Bình Dương, kỳ quý I: Ông Nguyễn Đỗ Tài (MST: 8008355552); quý II: Bà Nguyễn Thị Lễ (MST: 8876426352). Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, kỳ quý I: Ông Vũ Hoài Thanh (MST: 8326214971); quý II: Ông Nguyễn Văn Vận (MST: 8136306617).