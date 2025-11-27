Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài sản công

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, chiều 27/11, Cục Quản lý công sản Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Quản lý công sản Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản Việt Nam đã đánh giá tổng thể kết quả triển khai hoạt động của Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính 2 nước sau 20 năm hợp tác. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Lào luôn duy trì mối quan hệ hợp tác gắn bó, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác sang thăm và trao đổi nghiệp vụ tại mỗi nước.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Ông Thịnh cho biết: “Trên cơ sở hợp tác giữa hai bên, phía Việt Nam đã có nhiều ý kiến góp ý cụ thể đối với một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Lào, dựa trên bản dịch và các bài học kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam”.

Đi sâu vào trọng tâm thảo luận, ông Thịnh nhấn mạnh định hướng hợp tác giữa hai bên trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Hiện nay, Cục Quản lý công sản Lào có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, với nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với quản lý tài sản công, ông đề xuất hai bên tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác hiện nay, gồm các chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm thường xuyên; phối hợp giữa trung ương và địa phương; tăng cường chia sẻ thông tin qua đầu mối liên lạc của mỗi bên nhằm đảm bảo việc trao đổi kinh nghiệm được thông suốt.

Ông Thammaloth Rasphone - Cục trưởng Cục Quản lý công sản Lào. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thammaloth Rasphone - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính Lào hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua.

Ông Thammaloth Rasphone cho biết, thông qua các hoạt động hợp tác, Cục Quản lý công sản Lào đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ phía Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Luật Tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định khung giá tiêu chuẩn đồ dùng văn phòng và nội thất; xử phạt vi phạm trong sử dụng tài sản nhà nước; hướng dẫn hạch toán thiết bị; chuyển tài sản nhà nước thành vốn…), xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý công sản; kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và sử dụng tài sản công tại địa phương; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản công.

Hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ về kết quả làm việc. Ảnh: Đức Thanh

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, Cục Quản lý công sản Lào đã trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật Tài sản nhà nước năm 2022 (thay thế Luật năm 2012) cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành; quy định khung giá tiêu chuẩn đồ dùng văn phòng và nội thất; quy định xử phạt vi phạm trong sử dụng tài sản nhà nước; hướng dẫn hạch toán thiết bị; và quy định về chuyển tài sản nhà nước thành vốn. Cục cũng đã xây dựng được phần mềm quản lý tài sản công AMID.

Ông Thammaloth Rasphone cũng chia sẻ, vừa qua, Đoàn công tác đã có đã có chuyến khảo sát và làm việc thực tế về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Đoàn công tác đã được nghe những kinh nghiệm của tỉnh trong quản lý nhà, đất công được phép cho thuê, nhượng quyền cũng như việc phân cấp thẩm quyền quyết định để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong quản lý, sử dụng tài sản công… Qua đó, đã rút được kinh nghiệm quản lý công sản ở địa phương, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý một cách chặt chẽ và có hệ thống hơn.

Đoàn công tác Cục Quản lý công sản Lào chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Cục Quản lý công sản Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Cũng tại buổi làm việc, cán bộ Cục Quản lý công sản 2 nước đã trao đổi kinh nghiệm về các nội dung như quản lý tài sản mã hóa; triển khai sắc lệnh về phí thuê và nhượng quyền tài sản nhà nước…

Tiếp thu các ý kiến trao đổi, ông Thammaloth Rasphone nhấn mạnh, Cục Quản lý công sản Lào sẽ tổng hợp và báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào và Chính phủ Lào để phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới.