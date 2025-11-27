Doanh nhân Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong TOP 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025

(TBTCO) - Ngày 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vinh dự có mặt trong TOP 10 Doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm nay.

Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nhân trẻ tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong điều hành doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT SHS

Giải thưởng được tổ chức với quy trình bình chọn gồm 3 vòng: Sơ tuyển, Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp ứng viên và Chung tuyển. Năm nay, chương trình tiếp tục xét trao danh hiệu TOP 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Trong đó, 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ.

"Tôi vô cùng vinh dự khi được vinh danh trong TOP 10 Doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ 2025. Giải thưởng này là nguồn động lực lớn để tôi và đội ngũ lãnh đạo trẻ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, đổi mới tư duy và nâng cao giá trị phục vụ khách hàng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế” - ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ.

Ông Đỗ Quang Vinh vinh dự có mặt trong TOP 10 doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025

Sinh năm 1989, ông Đỗ Quang Vinh hiện là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật nhất lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Với tư duy đổi mới, năng động và tầm nhìn chiến lược, ông Vinh đang dẫn dắt hành trình chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ của SHB và SHS theo hướng số hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành những định chế tài chính hàng đầu khu vực.

Trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo tại SHB, ông Đỗ Quang Vinh có thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, tích lũy kinh nghiệm phong phú trong quản trị tài chính, đầu tư và điều hành doanh nghiệp. Với phong cách lãnh đạo trẻ trung, sáng tạo và quyết liệt, ông đã mang đến làn gió mới cho SHB và SHS, chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, ứng dụng công nghệ tài chính và mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế.

Chỉ sau 9 tháng năm 2025 SHS đã hoàn thành và vượt 100% kế hoạch năm, tổng tài sản tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong tháng 8/2025, SHS lần đầu tiên đạt mốc vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ USD - một cột mốc có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu sự trưởng thành và được thị trường ghi nhận cả về năng lực tài chính lẫn triển vọng phát triển.

Trong khi đó, SHB hiện thuộc Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam (theo Vietnam Report), và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Về cá nhân, ông Đỗ Quang Vinh đã nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế, ghi nhận những đóng góp trong điều hành, quản trị, đổi mới và phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong đó có giải thưởng “Doanh nhân Châu Á xuất sắc” do Enterprise Asia vinh danh.

Danh hiệu TOP 10 Doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tựu nổi bật của ông Đỗ Quang Vinh, mà còn khẳng định bản lĩnh, năng lực và tầm ảnh hưởng của thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục đổi mới, sáng tạo và khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội./.