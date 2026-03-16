Giá vàng hôm nay ngày 16/3: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 179 - 182 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 16/3, giá vàng trong nước ghi nhận trạng thái đi ngang khi hầu hết doanh nghiệp kinh doanh lớn giữ nguyên giá niêm yết so với phiên trước. Vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến quanh vùng 179 - 182 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 16/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đi ngang khi mặt bằng giá tại hầu hết doanh nghiệp kinh doanh lớn không có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch liền trước.

Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và SJC đồng loạt giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giá giao dịch phổ biến hiện được duy trì trong khoảng 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 16/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn khi các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá niêm yết như phiên trước. Tại SJC, vàng nhẫn được giao dịch quanh mức 179,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Tại PNJ, doanh nghiệp này cũng giữ nguyên mặt bằng giá trong khoảng 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, DOJI tiếp tục niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, duy trì ổn định so với phiên liền trước.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thực hiện điều chỉnh giá trong sáng nay, tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức 179,5 triệu đồng/lượng mua vào và 182,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng giữ nguyên giá niêm yết, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến trong khoảng 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua nhìn chung duy trì trạng thái ổn định, hiện giao dịch quanh mức 5.020 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 159,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước tiếp tục giữ ổn định, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vào khoảng 23,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, qua đó ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Áp lực chủ yếu đến từ sự tăng giá của đồng USD cùng với những lo ngại về lạm phát liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, yếu tố đang ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong phiên gần nhất, hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 4 tại Mỹ giảm 1,3%, xuống còn 5.061,7 USD/ounce.

Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức tài chính cho rằng kỳ vọng về việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đang là một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng chịu áp lực trong thời gian gần đây. Báo cáo của Ngân hàng Commerzbank nhận định, mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và là tài sản trú ẩn trong các giai đoạn bất ổn, nhưng mặt bằng lãi suất cao lại làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của tài sản này.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ cũng đang củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chưa sớm cắt giảm lãi suất. Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng trong tháng 1 tăng thấp hơn dự kiến, trong khi lạm phát cơ bản vẫn duy trì ổn định. Bối cảnh này khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về thời điểm Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ở góc độ cung - cầu, thị trường vàng cũng ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý khi hoạt động vận chuyển vàng từng bước được khôi phục. Việc nối lại một số chuyến bay từ Dubai, trung tâm giao dịch vàng lớn của thế giới đã giúp dòng chảy vàng vật chất từ khu vực này phục hồi một phần trong tuần qua.