Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Hồ sơ được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới xét duyệt theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, nạn nhân được hỗ trợ là em Lộc Trung Nguyên (sinh năm 2006), trú tại thôn Pò Cóoc, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin từ hồ sơ vụ việc, vào đêm 31/1/2022, tại Km10+550 đường tỉnh 236 thuộc thôn Long Đầu, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô. Trong quá trình lưu thông, xe mô tô do em Lộc Trung Nguyên điều khiển va chạm với xe mô tô do ông Nông Văn Hường điều khiển theo hướng ngược chiều, khiến em Lộc Trung Nguyên tử vong.

Sau khi hoàn tất quá trình xác minh và xét duyệt hồ sơ theo quy định, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã quyết định hỗ trợ nhân đạo số tiền 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, mất mát với thân nhân người bị nạn.

Buổi trao hỗ trợ được tổ chức ngày 15/5/2026 tại trụ sở UBND xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới và đại diện doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn.

Đại diện gia đình nạn nhân đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cùng các đơn vị liên quan.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cho biết, kinh phí được trích từ Quỹ do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, nhằm giúp gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hoạt động này cũng khẳng định ý nghĩa thiết thực của Quỹ trong việc chung tay cùng xã hội chia sẻ rủi ro, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Tuy nhiên, thực tế, mức hỗ trợ nhân đạo chỉ bằng một phần ba trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu phương tiện tham gia bảo hiểm đầy đủ, người lái xe chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, mức bồi thường cho các nạn nhân có thể lên tới 150 triệu đồng/người - cao gấp 3 lần mức chi hỗ trợ nhân đạo. Vì vậy, việc chủ động tham gia bảo hiểm bắt buộc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là giải pháp bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình khi rủi ro xảy ra.

Người dân có thể liên hệ hotline (024) 3941 2063 hoặc 0948 485 285 để được tư vấn, hướng dẫn về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới./.