Doanh nghiệp bảo hiểm chung tay hỗ trợ khách hàng vượt bão lũ

(TBTCO) - Cơn bão số 10 và số 11 đi qua để lại hậu quả nặng nề và thiệt hại rất lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang thể hiện sự nỗ lực cao nhất nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng vượt qua khó khăn, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân vùng bão lũ khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thiệt hại tập trung ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới

Báo cáo số liệu từ cơ quan quản lý về bảo hiểm cho thấy, thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra tạm tính khoảng 1.674 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Theo đó, tính đến ngày 8/10/2025, Bảo hiểm Bảo Việt đã ghi nhận tổng cộng 372 vụ tổn thất, ước tính bồi thường thiệt hại 119 tỷ đồng. Các khu vực ghi nhận số lượng tổn thất lớn bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão; Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi ngập sau bão.

Về nhóm nghiệp vụ, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận bảo hiểm tài sản, công trình xây dựng và bảo hiểm xe cơ giới là loại hình chịu tác động nặng nề nhất, các loại hình khác như bảo hiểm hàng hải ghi nhận mức độ ảnh hưởng thấp hơn.

Bão số 10, 11 gây hậu quả nặng nề và thiệt hại lớn về tài sản. Ảnh: Phan Hà

Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: “Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, chúng tôi đã triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời hỗ trợ kịp thời các khu vực chịu ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết hoạt động chi trả của Bảo hiểm Bảo Việt được triển khai khẩn trương, minh bạch, đảm bảo khách hàng sớm khắc phục thiệt hại, ổn định tài chính và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Theo Bảo hiểm BIC, công ty đã ghi nhận tổng cộng 225 vụ tổn thất do bão số 10, trong đó hơn 140 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và hơn 80 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật. Riêng bão số 11 đã gây ra 151 vụ tổn thất, bao gồm 138 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và 13 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật. Các vụ tổn thất do bão số 11 vẫn đang tiếp tục được ghi nhận và xử lý. Tổng thiệt hại do 2 cơn bão ghi nhận tại Bảo hiểm BIC đến thời điểm hiện tại đã vượt hơn 100 tỷ đồng.

Đối với Bảo hiểm VBI, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (từ ngày 11/9 đến ngày 10/10/2025), công ty đã tiếp nhận hơn 550 vụ tổn thất từ khách hàng do ảnh hưởng từ bão, ước tính chi trả hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và xe cơ giới là những nghiệp vụ ghi nhận thiệt hại nhiều nhất.

Bảo hiểm PVI cho biết, đã tiếp nhận 187 vụ tổn thất về xe cơ giới, ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 3,7 tỷ đồng, hầu hết do xe ô tô bị ngập nước trong quá trình di chuyển, dừng đỗ hoặc bị các vật thể rơi vào.

Với nghiệp vụ tài sản - kỹ thuật, Bảo hiểm PVI đã ghi nhận 150 tổn thất và dự kiến tiếp tục ghi nhận các hồ sơ phát sinh từ phía các nhà đồng bảo hiểm, bao gồm thiệt hại nhà xưởng, máy móc, hàng hóa và gián đoạn kinh doanh… với dự phòng bồi thường gần 850 tỷ đồng.

Nhanh chóng hỗ trợ khách hàng

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, ngay khi nhận được thông tin về bão, công ty đã luôn duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7, chủ động triển khai các đoàn công tác tới vùng chịu ảnh hưởng, phối hợp cùng khách hàng kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng trong mọi hoàn cảnh.

Không chỉ hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại, các doanh nghiệp bảo hiểm còn phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai các chương trình hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân vùng bão sớm ổn định lại cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng hành và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng trong những hoàn cảnh thiên tai khó khăn.

“Bảo hiểm BIC đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng cán bộ tại các đơn vị nhanh chóng xuống hiện trường để hỗ trợ khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong công tác phục vụ, đội ngũ cán bộ BIC đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với khách hàng và cơ quan chức năng để ghi nhận tổn thất, thu thập hồ sơ, thực hiện giám định ban đầu và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục bồi thường” - đại diện Bảo hiểm BIC chia sẻ.

Theo đại diện Bảo hiểm VBI, công tác cứu trợ ban đầu đóng vai trò quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và tổn thất cho khách hàng. Theo đó, tổng đài ghi nhận tổn thất 24/7 của Bảo hiểm VBI đã liên tục hoạt động để cập nhật kịp thời và chủ động hướng dẫn khách hàng các phương án di dời, cứu vớt tài sản. Tại các địa bàn có thể tiếp cận, mặc dù nước lũ chưa rút, các cán bộ VBI đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ khách hàng.

Với kinh nghiệm xử lý các vụ tổn thất phức tạp từ bão Yagi trước đó, Bảo hiểm PVI đã kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh ngay khi bão còn ngoài khơi. Công ty đã bố trí đường dây nóng trực 24/7, đồng thời tăng cường tối đa số lượng giám định viên trực để có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng các phương án phù hợp để đề phòng, hạn chế tổn thất cũng như phối hợp cùng lực lượng cứu hộ đưa xe ra khỏi vùng ngập đến các đơn vị sửa chữa uy tín, đảm bảo chất lượng.

Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà đồng bào đang phải gánh chịu, Bảo Việt đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp và an sinh xã hội, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, Bảo Việt đã trích Quỹ An sinh xã hội 600 triệu đồng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão gây ra. Số tiền được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Lào Cai, mỗi tỉnh 100 triệu đồng, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn ban đầu, ổn định nơi ở và sản xuất.

Song song với công tác nghiệp vụ, Bảo hiểm VBI cũng phát động phong trào, kêu gọi sự chung tay của toàn thể cán bộ, nhân viên để kịp thời hỗ trợ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, với tổng giá trị ủng hộ gần 500 triệu đồng.

Đại diện Bảo hiểm VBI cho biết, việc đồng hành cùng cộng đồng, khách hàng trong những thời điểm khó khăn vừa là sứ mệnh của doanh nghiệp, vừa là triết lý “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội” của VBI trong suốt hành trình gần 17 năm có mặt trên thị trường.