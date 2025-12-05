Lan tỏa giá trị thương hiệu - Khẳng định vị thế của doanh nghiệp bảo hiểm

(TBTCO) - Những đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng quốc tế cùng sự bền bỉ trong các hoạt động trách nhiệm xã hội đã và đang trở thành bệ đỡ quan trọng giúp các doanh nghiệp bảo hiểm củng cố uy tín, định vị hình ảnh chuyên nghiệp, lan tỏa giá trị thương hiệu và khẳng định con đường phát triển bền vững.

Xếp hạng quốc tế, củng cố nền tảng tài chính và uy tín trên thị trường

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, công ty tiếp tục được AM Best xếp hạng năng lực tài chính mức A- và năng lực tín dụng dài hạn mức a-, cùng xếp hạng tín nhiệm quốc gia (NSR) là aaa.VN. Các đánh giá này phản ánh rõ sức mạnh tài chính, hiệu quả hoạt động, hệ thống kinh doanh và năng lực quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM). Bên cạnh đó, AM Best cũng ghi nhận những yếu tố tích cực từ sự hỗ trợ chiến lược của Tập đoàn HDI (HDI V.a.G.), cổ đông lớn của PVI.

Một tên tuổi khác là Bảo hiểm BIC cũng được AM Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt), định hạng tín nhiệm theo thang điểm quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc), cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là ổn định. Ngoài ra, BIC còn có khả năng tạo vốn tốt từ năng lực nội tại nhờ việc tăng trưởng lợi nhuận ổn định và kế hoạch chi trả cổ tức hợp lý, qua đó vốn trên cơ sở rủi ro của BIC tiếp tục đáp ứng tốt, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR” lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025). Ảnh: Phan Hà

Năm 2025, BIC tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư thận trọng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, hoạt động tái bảo hiểm cũng được chú trọng để ứng phó trước những rủi ro lớn và thiên tai. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của BIC tiếp tục được AM Best đánh giá tích cực.

Trước đó, tháng 7/2025, Bảo hiểm Bảo Việt cũng được AM Best công bố xếp hạng năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn (ICR) ở mức bbb+ (Tốt) và xếp hạng theo thang điểm quốc gia Việt Nam (NSR) ở mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc). Triển vọng của các xếp hạng này được đánh giá là “Ổn định”. Theo AM Best, Bảo hiểm Bảo Việt có hiệu quả hoạt động bền vững, cơ cấu danh mục kinh doanh cân bằng và năng lực quản trị rủi ro phù hợp; đồng thời được hỗ trợ toàn diện từ Tập đoàn Bảo Việt - tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Ông Đoàn Việt Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, xếp hạng từ AM Best là minh chứng rõ ràng rằng, một doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn tài chính quốc tế khắt khe nhất nếu có chiến lược đúng và cam kết dài hạn với việc xây dựng năng lực cốt lõi từ bên trong.

CSR và chiến lược phát triển bền vững tạo sức bật thương hiệu

Không chỉ mạnh về tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm còn lan tỏa thương hiệu thông qua chiến lược phát triển bền vững và các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR). Điển hình, Dai-ichi Life Việt Nam mới đây được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2025” năm thứ 7 liên tiếp nhờ các sáng kiến hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khắc phục thiên tai và trồng rừng phòng hộ... Thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã đóng góp hơn 80 tỷ đồng cho 4 lĩnh vực: giáo dục, y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Generali Việt Nam vinh dự được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, ghi nhận những nỗ lực của Generali Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững, thông qua tích hợp 3 yếu tố: môi trường - xã hội - quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh và phát huy 4 vai trò trách nhiệm: doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm, nhà đầu tư có trách nhiệm, nhà tuyển dụng có trách nhiệm, công dân có trách nhiệm.

Ông Yoshihito Takahama - Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc Hành chính Tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2025”. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và hạnh phúc. Với chiến lược tăng trưởng bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hướng đến xây dựng một tương lai an tâm và tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà, góp phần xây dựng một xã hội bền vững và thịnh vượng”.

Hanwha Life Việt Nam cũng được vinh danh tại giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng 2025” do The Saigon Times tổ chức. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Hanwha Life Việt Nam được vinh danh bởi hành trình sẻ chia bền bỉ, kiến tạo các giá trị nhân văn và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Lee Ka Ram - Phó Tổng Giám đốc thường trực Quản lý Đào tạo Kinh doanh bảo hiểm chia sẻ: “Tại Hanwha Life Việt Nam, CSR là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. Giải thưởng năm nay là sự ghi nhận đáng quý và là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng một cách thiết thực và bền vững hơn. Với Hanwha Life, mỗi lần được vinh danh cũng là một lời nhắc về trách nhiệm phải làm tốt hơn cho xã hội trong chặng đường phía trước”.

Shinhan Life Việt Nam cũng vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” năm thứ hai liên tiếp. Với chủ đề “Toward a Sustainable Society - Hướng đến một xã hội phát triển bền vững”, chương trình năm 2025 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển hài hòa trên 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, bày tỏ sự tự hào: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi Shinhan Life Việt Nam lần thứ hai liên tiếp được vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng”. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn thể đội ngũ Shinhan Life, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục kiên định với sứ mệnh của mình. Trong những năm tiếp theo, Shinhan Life Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung phát triển và mở rộng các hoạt động, sáng kiến thiết thực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và trang bị những giá trị sống cho thanh thiếu niên sẽ góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và tương lai vững bền cho đất nước”.

Có thể thấy, các xếp hạng uy tín quốc tế và những chương trình CSR không chỉ là thước đo của năng lực vận hành, mà còn là công cụ lan tỏa giá trị thương hiệu, giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm đang chuyển động mạnh mẽ.