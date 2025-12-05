ACB được vinh danh “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất” trong nhóm ngành tài chính

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất trong nhóm ngành tài chính tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (VLCA 2025). Danh hiệu này ghi nhận nỗ lực của ACB trong việc duy trì chuẩn mực công bố thông tin cao, minh bạch và phản ánh trung thực chiến lược phát triển.

Báo cáo thường niên 2024 của ACB được đánh giá nổi bật nhờ cách tổ chức thông tin theo cấu trúc xuyên suốt: bối cảnh - chiến lược - thực thi - kết quả, giúp nhà đầu tư hình dung rõ phương thức tạo giá trị trong một năm đầy biến động.

Các chỉ tiêu tài chính được trình bày rõ ràng, kèm phân tích động lực tăng trưởng. Báo cáo cho thấy ACB duy trì hiệu quả sinh lời, kiểm soát chi phí và nợ xấu ở mức an toàn. Tín dụng tăng trưởng vượt trung bình ngành, với động lực tăng trưởng chính đến từ phân khúc doanh nghiệp và khách hàng chiến lược, phản ánh chiến lược mở rộng tín dụng hiệu quả và quản trị rủi ro chặt chẽ. Tất cả được thể hiện bằng hệ thống biểu đồ trực quan, giúp theo dõi xu hướng dài hạn một cách dễ dàng.

Song song với tăng trưởng tín dụng, ACB tích hợp yếu tố phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh thông qua Khung tài chính bền vững. Báo cáo cho thấy ngân hàng đã kiểm toán các chỉ số Tín dụng xanh và Tín dụng xã hội, minh chứng cho cam kết ESG và quản trị rủi ro toàn diện. Những sáng kiến này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cho các dự án thân thiện môi trường và xã hội, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của ACB trong thúc đẩy tài chính bền vững.

Ông Đàm Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc ACB nhận giải thưởng tại VLCA 2025.

Báo cáo cũng phản ánh các chương trình vận hành trọng yếu: chuyển đổi số, tăng cường an ninh giao dịch, cải thiện trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và chuẩn hóa dữ liệu. Những nội dung này cho thấy khả năng nâng cấp năng lực nội tại – yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng của ngân hàng.

Danh hiệu “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất” ghi nhận nỗ lực của ACB trong minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng quản trị – nền tảng quan trọng trong chiến lược ESG của ngân hàng. Trong định hướng dài hạn, ACB tích hợp yếu tố môi trường - xã hội vào quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời triển khai khung tài chính bền vững và đầu tư mạnh vào phát triển nguồn nhân lực với hàng trăm nghìn giờ đào tạo. Ngân hàng cũng tiếp tục mở rộng các hoạt động phát triển bền vững theo hướng toàn diện, kết nối xuyên suốt ba trụ cột: chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục và bảo vệ môi trường. Những bước đi này giúp ACB biến chuẩn mực quản trị thành lợi thế cạnh tranh, vừa đảm bảo an toàn hệ thống, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, vừa tạo tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Danh hiệu này nằm trong khuôn khổ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) - chương trình đánh giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được tổ chức thường niên bởi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư và Dragon Capital. VLCA tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết có báo cáo chất lượng, dựa trên bộ tiêu chí về minh bạch thông tin, chuẩn mực quản trị và khả năng phản ánh chiến lược phát triển, góp phần nâng cao chuẩn mực công bố thông tin trên thị trường vốn./.