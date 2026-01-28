(TBTCO) - Năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận 19.538,7 tỷ đồng; cùng tổng tài sản chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng; tín dụng tăng 18,6%, trong khi nợ xấu được kiểm soát ở 0,97%, thấp nhất kể từ năm 2023. Ngân hàng cũng chủ động nâng trích lập dự phòng lên hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 107,6%, củng cố nền tảng an toàn cho chu kỳ phát triển bền vững tiếp theo.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính do ACB công bố cho thấy, trong quý IV/2025, hoạt động kinh doanh cốt lõi của ACB ghi nhận sự ổn định, với thu nhập lãi thuần đạt 7.093,3 tỷ đồng, tăng 0,2% cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động trong quý đạt 8.206 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của quý IV/2025 đạt 3.467 tỷ đồng, phần lớn do ngân hàng chủ động đẩy mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 1.956,6 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần so với quý IV/2024.

Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của ACB năm 2025. Nguồn: ACB.

Tính chung cả năm 2025, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 26.905,7 tỷ đồng; cùng sự bứt phá của các mảng thu nhập ngoài lãi như: kinh doanh ngoại hối (tăng 47,9%) và chứng khoán kinh doanh (tăng 136,7%)... Tổng thu nhập hoạt động cả năm vẫn duy trì đà tăng trưởng 0,8%, đạt 33.797,8 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 19.538,7 tỷ đồng, chủ yếu do ngân hàng ưu tiên củng cố "bộ đệm" an toàn khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cả năm được trích lập lên tới 3.334,7 tỷ đồng, tăng mạnh 107,6%, tức tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với năm 2024; đồng thời, tương đương mức cao kỷ lục từng ghi nhận năm 2021.

Bên cạnh đó, kết thúc năm 2025, tổng tài sản của ACB chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đạt 1,026 triệu tỷ đồng, gấp đôi so với 5 năm trước. Cột mốc này không chỉ phản ánh quy mô tăng trưởng, mà còn cho thấy quá trình tích lũy nội lực bền bỉ, nhất quán với chiến lược phát triển thận trọng, lấy chất lượng làm trọng tâm trong suốt hơn ba thập kỷ hoạt động của ngân hàng.

Dư nợ tín dụng ACB đến cuối năm 2025 đạt 689 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Trong cấu trúc tăng trưởng đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực chủ đạo với mức tăng 25,5%, tập trung vào các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế như: thương mại, chế biến chế tạo.

Đón đầu các động lực tăng trưởng mới, ACB đẩy mạnh mở rộng vào nhóm doanh nghiệp có hệ sinh thái lớn và nắm bắt tốt làn sóng FDI, điểm sáng của nền kinh tế năm 2025.

Chiến lược này nhanh chóng mang lại “trái ngọt”: cho vay doanh nghiệp lớn tăng 62%, cho vay FDI bứt phá vượt trội với 170%. Đồng thời, phân khúc cho vay mua nhà ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Chia sẻ về định hướng điều hành, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, điều quan trọng với ngân hàng không chỉ là tăng trưởng, mà là duy trì chất lượng tăng trưởng và năng lực thích ứng dài hạn. ACB kiên định với chiến lược củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro để sẵn sàng cho những chu kỳ phát triển tiếp theo.

Song song với tăng trưởng quy mô, ACB tiếp tục duy trì chất lượng tài sản ở mức cao. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm được kiểm soát ở mức 0,97%, thấp nhất kể từ năm 2023, đưa ACB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất hệ thống, trong bối cảnh mặt bằng rủi ro toàn ngành có xu hướng gia tăng.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) được cải thiện mạnh, đạt khoảng 114%, so với mức 78% cuối năm 2024, qua đó, nâng cao đáng kể sức chống chịu trước các biến động vĩ mô.

Song song đó, ngân hàng duy trì kỷ luật chặt chẽ trong quản trị thanh khoản và an toàn vốn. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 24,4%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định. Tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi (LDR) 79%, đảm bảo dư địa tăng trưởng tín dụng bền vững. Việc chuyển đổi sang Thông tư 14/2025/TT-NHNN từ tháng 12/2025 giúp tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất dự kiến trên 12%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu.

ACB xác định phát triển bền vững là một phần cốt lõi trong chiến lược kinh doanh, không tách rời hoạt động tài chính. Giai đoạn 2025 - 2030, ngân hàng triển khai mô hình phát triển theo hướng tạo giá trị chung (Creating Shared Value - CSV), tập trung vào ba trụ cột: sức khỏe, giáo dục, môi trường./.