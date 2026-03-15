Công an Cà Mau thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu tại điểm khóm 22 phường Tân Thành. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN).

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hưng Hội, xã có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất của tỉnh Cà Mau diễn ra trong không khí tưng bừng, trang trọng, thật sự là một ngày hội của toàn dân.

Trên các tuyến đường vào phum, sóc, các điểm bỏ phiếu cờ hoa rực rỡ, cử tri ai cũng trong tâm trạng hân hoan, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

Ghi nhận tại điểm bầu cử chùa Cái Giá Chót (Khu vực bầu cử số 16), xã Hưng Hội, ngay từ sáng sớm ngày 15/3 đã có rất đông cử tri trong trang phục truyền thống đến thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Lễ khai mạc bầu cử tại đây được tiến hành ngắn gọn, trang trọng.

Sau khi Tổ bầu cử đọc nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri, niêm phong hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ theo quy định, cử tri bắt đầu bỏ phiếu.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và xã Hưng Hội là những cử tri bỏ các lá phiếu bầu đầu tiên, sau đó lần lượt bà con cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình trong trật tự.

Nhiều cử tri chia sẻ bầu cử không đơn thuần là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà là lựa chọn những người đại diện cho cử tri tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước. Đồng thời mong những người trúng cử luôn thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm gần dân, lắng nghe và truyền tải mong muốn, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan trung ương cũng như địa phương.

Hòa thượng Tăng Sa Vong - Trụ trì chùa Cái Giá Chót chia sẻ, bản thân ông đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, từ đó có lựa chọn của riêng mình để bầu những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp. Hòa thượng Tăng Sa Vong gửi trọn niềm tin vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Thạch Khuôl là người có uy tín trong đồng bào Khmer ở ấp Cái Giá dù hơn 70 tuổi sức khỏe phần nào giảm sút theo tuổi tác nhưng đã đến từ sáng sớm để thực hiện quyền bầu cử, chia sẻ thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, ông đã nắm được đầy đủ thông tin của các ứng cử viên. Từ đó có sự lựa chọn của mình thông qua lá phiếu bầu, đồng thời kỳ vọng các ứng cử viên khi được bầu chọn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, nhất là gần dân, lắng nghe và truyền tải nguyện vọng của nhân dân đến Đảng và Nhà nước.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, cử tri cử tri tại các điểm bầu cử xã Hưng Hội nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng từ người già đến những người mới thực hiện quyền bầu cử của công dân lần đầu đã đến rất đông đủ để tham gia bầu cử thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Cử tri lựa chọn những đại biểu ưu tú có đủ đức, tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri Cà Mau hoàn thành nghĩa vụ công dân. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Vừa thực hiện xong bỏ phiếu, em Xua Đây (19 tuổi) lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức, vui mừng chia sẻ: “Cảm giác rất khó tả, em thấy hồi hộp. Lúc đầu em cũng lo thực hiện không đúng quy trình bỏ phiếu vì đây là một sự kiện rất quan trọng của đất nước, nhưng được các anh các bộ của xã hướng dẫn cùng với tìm hiểu thông tin trên báo chí nên đã hiểu và thực hiện đúng theo qui định. Em cảm thấy hãnh diện vì mình đã góp phần cùng bà con trong xã thực hiện tốt cho cuộc bầu cử".

Xã Hưng Hội có dân số gần 30 ngàn người, trong đó hơn 30% là đồng bào dân tộc Khmer. Đây là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất tại tỉnh Cà Mau. Hội đồng bầu cử xã Hưng Hội cho biết, trên địa bàn xã, có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (bầu 3 đại biểu), 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau (bầu 4 đại biểu) và 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã (bầu 21 đại biểu). Xã có 18 tổ bầu cử tại các ấp, với trên 21 ngàn cử tri tham gia bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, ông Từ Minh Phúc - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã cho biết, Ủy ban Bầu cử xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; bố trí hòm phiếu, phòng bỏ phiếu trang trọng, thuận tiện; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Các tổ bầu cử được tập huấn kỹ lưỡng về quy trình, nghiệp vụ; sẵn sàng hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử đúng luật.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là dịp để mỗi người dân khẳng định niềm tin vào Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của đất nước. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội non sông, đồng bào Khmer xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau tin tưởng và kỳ vọng Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thành công rực rỡ, hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.