Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Hoàng Yến

14:22 | 24/04/2026
(TBTCO) - Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa đất nước tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
Theo đó, Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát là phát triển đất nước nhanh, bền vững; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Các đại biểu tham dự phiên họp bế mạc.

Về các chỉ tiêu kinh tế cụ thể đến năm 2030, Nghị quyết xác định mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 28%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân/GDP đạt 40%; hệ số ICOR ở mức 4,5 - 4,8; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng trên 55%. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30%; kinh tế xanh đạt 10%. Môi trường đầu tư kinh doanh thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Để gánh vác mục tiêu GDP cả nước tăng trưởng 10%, Nghị quyết đã giao chỉ tiêu GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 ở mức cao cho các tỉnh, thành phố trọng điểm. Cụ thể: Thành phố Hà Nội 10,5 - 11,0%; Thành phố Hồ Chí Minh 10,0%; Thành phố Hải Phòng 13,0 - 14,0%; Thành phố Đà Nẵng 11,0 - 11,5%; Quảng Ninh 11,0 - 12,0%. Bình Dương và Đồng Nai cũng được giao mục tiêu tăng trưởng 10,0%.

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế và 5 khu thương mại tự do. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế phấn đấu đạt mức 2 triệu doanh nghiệp, trong đó có 20 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%. Đối với lĩnh vực thương mại và đầu tư, ngay trong năm 2026 sẽ thiết lập cơ chế “làn xanh” cho hành lang thương mại, đầu tư ưu tiên.

Bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, Nghị quyết yêu cầu rà soát, bổ sung và xây dựng mới cơ chế cho các mô hình kinh tế của tương lai. Đáng chú ý nhất là việc định hình và phát triển kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế không gian ngầm, và kinh tế không gian vũ trụ. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, và đặc biệt là “kinh tế bạc” để thích ứng với vấn đề già hóa dân số nhanh.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Nghị quyết nêu 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh một số điểm then chốt.

Trong đó, về thể chế và cải cách hành chính, Nghị quyết yêu cầu chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hoá, số hoá toàn bộ quy trình trên môi trường số; rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ. Xác định năm 2026 là năm “nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”; ban hành các chính sách đột phá bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Về mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Nghiên cứu đổi mới căn bản chính sách về hạn mức đất lúa theo hướng chuyển từ quy định cứng về diện tích tối thiểu sang quy định linh hoạt. Đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau - ưu đãi theo kết quả.

Về kinh tế vĩ mô và nguồn vốn, Nghị quyết yêu cầu phối hợp linh hoạt chính sách tài khoá, tiền tệ, bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống. Ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước làm kênh huy động vốn dài hạn.

Đối với phát triển hạ tầng, nhiệm vụ là tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, phấn đấu đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc. Đặc biệt, yêu cầu rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng, quyết liệt xử lý dứt điểm.

Ngoài 5.000 km đường cao tốc, mạng lưới đường sắt được định hướng đạt 645 km, trong đó có 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030. Chi phí logistics kỳ vọng được kéo giảm mạnh, phấn đấu chỉ còn tương đương 12 - 15% GDP.

Trong năm 2026, Chính phủ sẽ thực hiện tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam và xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới. Trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu thiết lập tiêu chí kiểm soát tiến độ dự án, kiên quyết có chế tài và cơ chế tài chính xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết. Pháp luật cũng sẽ được hoàn thiện để xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng.

Nhằm khơi thông nguồn lực, Nghị quyết giao nhiệm vụ xây dựng đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho phù hợp với thị trường điện cạnh tranh. Đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), sẽ được đánh giá, tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động để tiến tới thành lập Quỹ đầu tư quốc gia.
Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

(TBTCO) - Thảo luận tại Quốc hội ngày 23/4 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu không chỉ tán đồng với tính hợp lý, cấp thiết của việc sửa luật, mà còn đặc biệt đánh giá cao việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế - một chính sách mang đậm tính nhân văn và cũng là một bước đi chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu.
Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới "kiến tạo tương lai" từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trên 3 trụ cột: công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

(TBTCO) - Chiều 23/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Nghị quyết chú trọng việc phòng ngừa từ sớm thông qua yêu cầu giải quyết dứt điểm các khiếu nại, phản ánh của nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài.
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

(TBTCO) - Chiều 23/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật phân cấp toàn diện 192 thẩm quyền cho thành phố, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính - ngân sách.
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

(TBTCO) - Hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em. Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đã tới Việt Nam.
Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 đang đặt ra áp lực rất lớn lên hệ thống tài chính, đòi hỏi một bước đổi mới toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn, kỷ luật đầu tư và cơ cấu nguồn tín dụng. Tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 21/4, đây cũng là vấn đề làm "nóng" nghị trường.
