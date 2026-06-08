Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 9/6 và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực, mục tiêu của 2 bên sớm đưa kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD.

Quy mô thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan không ngừng mở rộng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng gần 2,5 lần so với thời điểm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 (9,17 tỷ USD).

Quy mô thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan không ngừng mở rộng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng gần 2,5 lần so với thời điểm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 (9,17 tỷ USD).

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng thương mại tiếp tục được duy trì, 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 8,6 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu thương mại đang chuyển dịch theo hướng tích cực. 4 tháng qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 3,76 tỷ USD, tăng 37,9%, nhập khẩu đạt 4,84 tỷ USD, tăng 14,9%. Điều này phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện của hàng hóa Việt Nam khi tiếp cận thị trường Thái Lan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng thực hiện nghi thức chào cờ hai quốc gia.

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

Hai quốc gia đã đặt mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD. Hai bên cũng hướng tới hình thành các chuỗi cung ứng mới trong những lĩnh vực mà cả hai cùng có tiềm năng và lợi thế, gồm: thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thâm dụng công nghệ như sản xuất sản phẩm công nghiệp nặng, linh kiện điện tử, bán dẫn và bảng mạch PCB... Các lĩnh vực này đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút các hoạt động hợp tác. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính và linh kiện đạt 1 tỷ USD, máy móc thiết bị đạt 434 triệu USD, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị công nghiệp khu vực.

Bên cạnh đó, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm chế biến sâu và du lịch bền vững tiếp tục là những lĩnh vực tiềm năng, hứa hẹn tạo ra các đột phá mới trong cơ cấu thương mại song phương.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul bước vào cuộc hội đàm.

Đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những sáng kiến để giải quyết những thách thức đang đặt ra không chỉ cho từng quốc gia mà cho tất cả các nước trong khu vực.

Hai nước đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên mức 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm.