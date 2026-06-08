Thuế - Hải quan

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:35 | 08/06/2026
(TBTCO) - Nhằm giải đáp các vướng mắc phát sinh trong hoạt động nhập khẩu hạt giống, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 17192/CHQ-NVTHQ hướng dẫn phân loại hàng hóa và chính sách thuế, làm rõ các điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.
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Cụ thể, trong Công văn số 17192/CHQ-NVTHQ gửi Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam, Cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể phân loại hàng hóa và áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu.

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu
Hải quan hướng dẫn rõ chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống. Ảnh: CTV

Để bảo đảm thực hiện thống nhất quy định pháp luật, Cục Hải quan đã dẫn chiếu các quy định hiện hành về phân loại hàng hóa. Theo đó, việc phân loại phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thành phần, tính chất và mục đích sử dụng của hàng hóa thực tế nhập khẩu.

Đối với mặt hàng hạt giống gieo trồng, cơ quan Hải quan cho biết, các sản phẩm này có thể được phân loại tại các nhóm hàng thuộc Chương 7, Chương 10 hoặc Chương 12 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tùy thuộc đặc điểm cụ thể của từng loại hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa không đáp ứng mô tả của các nhóm hạt giống gieo trồng theo quy định, việc xác định mã số sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc phân loại và nội dung mô tả tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Liên quan đến chính sách thuế, Cục Hải quan nhấn mạnh, khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (năm 2016) quy định giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, để được hưởng chính sách miễn thuế, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Trong đó, hàng hóa nhập khẩu phải thuộc danh mục hoặc tiêu chí xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, hồ sơ miễn thuế phải bảo đảm đầy đủ theo quy định hiện hành.

Cục Hải quan cũng lưu ý, việc xác định hàng hóa thuộc diện miễn thuế cần căn cứ trên hồ sơ thực tế và các quy định chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Để bảo đảm quá trình thực hiện được thống nhất, cơ quan Hải quan đề nghị Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam nghiên cứu kỹ các quy định liên quan và phổ biến tới các doanh nghiệp hội viên. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có thể liên hệ cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan hướng dẫn chính sách thuế Mặt hàng hạt giống phân loại hàng hóa

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