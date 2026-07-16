Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách tăng 61,5%

6 tháng đầu năm 2026, bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, nên số thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán Bộ Tài chính và Cục Thuế giao, bằng 60,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nhấn trong số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 52,7% so với cùng kỳ năm 2025; trong số đó tăng mạnh nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 61,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 51,9%, khu vực doanh nghiệp trung ương tăng 26,9%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu chưa bảo đảm tiến độ như thu tiền sử dụng đất; thu khác ngân sách; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản; thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Ảnh: Văn Học

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 với kết quả cao nhất, ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, toàn thể cán bộ, công chức đang tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phân tích kỹ nguồn thu, đánh giá sát tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để có giải pháp điều hành phù hợp, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.

Đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đồng thời gắn trách nhiệm của công chức thuế, cán bộ quản lý công chức, lãnh đạo đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý.

Thường xuyên rà soát, xử lý nộp thừa và “nợ ảo” trên hệ thống. Quyết liệt thu hồi nợ đọng, áp dụng cưỡng chế, bao gồm tạm hoãn xuất cảnh với các trường hợp chây ỳ, đảm bảo tỷ lệ nợ dưới 8%.

Đồng thời, ngành Thuế Phú Thọ đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; giám sát chặt chẽ và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu thông qua việc theo dõi, đánh giá tính đầy đủ, chính xác của thông tin trong từng khâu đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026 với chất lượng cao; nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu người nộp thuế. Áp dụng biện pháp quản lý rủi ro vào công tác kiểm tra thuế, tập trung đi vào trọng tâm có rủi ro của hồ sơ khai thuế theo quy.

Thuế tỉnh Phú Thọ trao Giấy khen của Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho các đơn vị đạt thành tích cao trong Phong trào Thi đua 6 tháng đầu năm 2026 do Thuế tỉnh Phú Thọ phát động. Ảnh: Văn Học

Đối với công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, Thuế tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thương mại điện tử; tuyên truyền sử dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Chủ động phối hợp với UBND, Công an cấp xã để triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng eTax Mobile theo kế hoạch năm 2026. Rà soát toàn bộ hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chưa phát sinh hoặc phát sinh hóa đơn chưa tương xứng với quy mô hoạt động để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh.

Định kỳ gửi thông tin về hộ, cá nhân kinh doanh (tên hộ, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề, doanh thu kê khai, số thuế nợ) đến UBND cấp xã để phối hợp rà soát, cập nhật tình hình hoạt động, kiểm soát doanh thu, dòng tiền, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh; kịp thời phát hiện các trường hợp có rủi ro cao về thuế, hóa đơn và ngăn chặn hành vi kê khai doanh thu không đúng thực tế nhằm trốn thuế.

Với công tác quản lý thu đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường việc đối chiếu sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên, phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm bắt tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn để yêu cầu người nộp thuế khai, nộp thuế đúng với sản lượng khai thác.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Bộ ngành liên quan như cơ quan Công an, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý thị trường, công thương, cơ quan quản lý đất đai các cấp..., để quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn.

Để chính sách, pháp luật thuế đến được với người dân sớm nhất và đầy đủ nhất, Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế các Luật thuế như Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân…; các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế. Kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong tất cả các khâu từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế bảo đảm người nộp thuế nắm bắt được các chính sách, thủ tục hành chính thuế và thực hiện thuận lợi, đúng quy định./.