Thuế tỉnh Phú Thọ: Triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo công tác triển khai các nội dung, tiến độ công việc theo kế hoạch hành động cũng như các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Cục Thuế và của Thuế tỉnh Phú Thọ tại đơn vị. Đồng thời, các đơn vị đánh giá công tác quản lý người nộp thuế trạng thái 03, 06 giai đoạn trước chiến dịch; thảo luận những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong giai đoạn đầu triển khai chiến dịch; thảo luận, đề xuất những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Doãn Nam Hải - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban chỉ đạo chiến dịch nhấn mạnh, các đơn vị đã chủ động cao trong việc thực hiện Kế hoạch hành động Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Cục Thuế và của Thuế tỉnh. Các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý người nộp thuế trạng thái 03, 06 được các đơn vị thực hiện quyết liệt…

Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tại đơn vị; hoàn thiện chương trình hành động tại đơn vị theo đúng hướng dẫn của Cục Thuế và Thuế tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị có bản đề nghị các đơn vị có liên quan, UBND các xã phường phối hợp triển khai thực hiện chiến dịch.

Đồng thời căn cứ vào các ý kiến vướng mắc, căn cứ vào các hướng dẫn của Cục Thuế, các đơn vị cần cụ thể hóa các công việc phải thực hiện đối với từng doanh nghiệp, từng hộ kinh doanh và có hướng dẫn cụ thể từng trạng thái 03, 06 cho từng hộ kinh doanh và từng doanh nghiệp. Xây dựng mẫu biểu; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công việc, phân công số hộ kinh doanh, số doanh nghiệp cho từng công chức thực hiện; rà soát sơ bộ, phân loại, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế; tổng hợp, đánh giá, kiểm đếm định kỳ, báo cáo Thuế tỉnh và Cục Thuế theo đúng quy định.

Đặc biệt, ông Nguyễn Doãn Nam Hải nhấn mạnh, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Thuế và của Thuế tỉnh Phú Thọ phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch đến tất cả các phòng, các Thuế cơ sở; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2026, từ đó có những giải pháp triển khai linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.