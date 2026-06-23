Doanh nghiệp

Vĩnh Hoàn: Doanh thu tháng 5 tăng 44%, cá tra tiếp tục là động lực tăng trưởng

Thanh Thủy

Thanh Thủy

19:42 | 23/06/2026
(TBTCO) - Tổng doanh thu tháng 5/2026 của Vĩnh Hoàn tăng 44% so với cùng kỳ năm trước với động lực chính đến từ sự phục hồi mạnh của mảng cá tra.
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Theo thông tin gửi tới các cổ đông, doanh thu tháng 5/2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-sàn HoSE) đạt mức tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ sự phục hồi mạnh của mảng cá tra cùng các nhóm sản phẩm phụ, trong bối cảnh nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục cải thiện.

Cụ thể, doanh thu nhóm cá tra tăng 41% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh doanh. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm phụ ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 102%, các sản phẩm khác tăng 56%, trong khi mì và bánh tráng tăng 7%. Ngược lại, một số mảng ngoài cá tra vẫn đối mặt áp lực khi doanh thu sản phẩm chăm sóc sức khỏe giảm 17%, bánh phồng tôm giảm 4% và sản phẩm giá trị gia tăng giảm 2%.

Theo cơ cấu các thị trường, tăng trưởng được ghi nhận đồng đều tại hầu hết các khu vực xuất khẩu. Doanh thu từ Mỹ tăng 46%, Trung Quốc tăng 50%, châu Âu tăng 10%, thị trường nội địa tăng 50% và các thị trường khác tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang phục hồi tại các thị trường chủ lực, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.

Vĩnh Hoàn: Doanh thu tháng 5 tăng 44%, cá tra tiếp tục là động lực tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu tháng 5/2026 so với cùng kỳ tại một số thị trường chính - Nguồn: Vĩnh Hoàn

Kết quả kinh doanh tháng 5 tiếp tục củng cố triển vọng tích cực mà ban lãnh đạo Vĩnh Hoàn đã chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Tổng giám đốc Vĩnh Hoàn, thị trường châu Âu đang mở ra cơ hội lớn cho cá tra Việt Nam khi nguồn cung các loại cá biển thịt trắng như cá cod và cá pollock liên tục sụt giảm, khiến giá bán tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, cá tra trở thành lựa chọn thay thế có tính cạnh tranh cao hơn trên các kệ hàng siêu thị. Lãnh đạo công ty cho biết Vĩnh Hoàn chiếm khoảng 22% giá trị thị trường cá tra tại châu Âu và giữ vị trí dẫn đầu xuất khẩu sang các thị trường lớn như Anh, Tây Ban Nha và Đức. Năm 2025, sản lượng xuất khẩu sang Tây Ban Nha tăng 68%, trong khi Hà Lan tăng 39%.

Tại Mỹ, doanh nghiệp kỳ vọng mức thuế quan tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 10%, giúp người tiêu dùng dần thích nghi với mặt bằng giá mới. Trong khi đó, với thị trường Trung Quốc, Vĩnh Hoàn theo đuổi chiến lược giá linh hoạt nhằm bảo toàn biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

Theo Trung tâm nghiên cứu Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Vĩnh Hoàn đến từ chuỗi giá trị khép kín, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí trong bối cảnh giá cá giống và thức ăn chăn nuôi gia tăng.

Áp lực thiếu hụt nguyên liệu toàn ngành trong mùa xuất khẩu cuối năm được kỳ vọng sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp có tỷ lệ tự chủ cao như VHC gia tăng thị phần tại Mỹ và EU khi lượng tồn kho tại các thị trường này đã rơi xuống mức thấp, kích thích nhu cầu nhập hàng trở lại.

CSI Research

Cùng đó, khả năng thay thế các loại cá thịt trắng khác tại Mỹ và châu Âu cũng được CSI đánh giá là dư địa tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, kết quả sơ bộ kỳ rà soát thuế chống bán phá giá POR21 tiếp tục là yếu tố hỗ trợ đáng kể khi Vĩnh Hoàn được hưởng mức thuế sơ bộ 0 USD/kg tại Mỹ, thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ trong ngành. Kết luận cuối cùng dự kiến công bố vào tháng 6 này.

Cùng với việc mở rộng thị phần cá tra, Vĩnh Hoàn cũng đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn thu. Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Vĩnh Hoàn sẽ đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cho ba dự án trọng điểm gồm nhà máy thức ăn thủy sản Feed One 2, nhà máy sản phẩm từ gạo của Sa Giang và xưởng sản xuất các sản phẩm ứng dụng từ collagen. Các dự án này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào chu kỳ ngành cá tra, và mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn.

Năm 2026, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 13% so với thực hiện năm trước. Với kết quả khả quan trong những tháng đầu năm cùng triển vọng tích cực từ các thị trường xuất khẩu chủ lực, doanh nghiệp đang có nền tảng thuận lợi để hiện thực hóa kế hoạch này.

Thanh Thủy
Từ khóa:
vĩnh hoàn kết quả kinh doanh kinh doanh doanh thu thủy sản cá tra

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