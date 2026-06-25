Thuế - Hải quan

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
14:53 | 25/06/2026
(TBTCO) - CTxO Program là sáng kiến kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. CTxO Program được thiết kế nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị thuế trong bối cảnh các chuẩn mực quốc tế ngày càng được áp dụng rộng rãi.
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Không gian trao đổi chuyên sâu về xu hướng thuế toàn cầu

Chiều 24/6, Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Lãnh đạo Thuế cấp cao trong kỷ nguyên mới - Góc nhìn toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam” và ra mắt Chương trình Lãnh đạo Thuế cấp cao (CTxO Program) tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam Phạm Văn Thinh cho biết, trong bối cảnh khung pháp lý thuế trong nước đang có rất nhiều thay đổi, thuế không còn chỉ là một nghĩa vụ tuân thủ, mà đã trở thành một trụ cột chiến lược - định hình năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị thuế
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao tặng “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” cho Deloitte Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo

“Sự kiện hôm nay do Deloitte Việt Nam tổ chức đã quy tụ lãnh đạo Cục Thuế, các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp tư nhân lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thuế và pháp lý” - ông Phạm Văn Thinh thông tin.

Theo lãnh đạo Deloitte Việt Nam, trong bối cảnh khung pháp lý thuế trong nước đang có rất nhiều thay đổi thì chính sự dịch chuyển ấy đặt ra yêu cầu để Deloitte không ngừng nâng cao chất lượng và chiều sâu dịch vụ.

“Deloitte Việt Nam phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam với những ngành nghề ngày càng đa dạng và cấu trúc đầu tư ngày càng phức tạp. Chúng tôi đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước trên chặng đường vươn tầm khu vực. Mỗi phần việc ấy đòi hỏi sự thấu hiểu toàn diện khung pháp lý thuế và đầu tư, cả tại Việt Nam và quốc tế - và tất cả đều được Deloitte Việt Nam xem là cơ hội để nâng tầm giá trị mà Deloitte mang lại cho khách hàng” - Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam chia sẻ.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá cao sáng kiến của Deloitte Việt Nam trong việc xây dựng một diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo không gian trao đổi chuyên sâu về các xu hướng thuế toàn cầu, định hướng cải cách của Việt Nam cũng như những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác quản trị thuế trong doanh nghiệp.

Ông Mai Xuân Thành cho biết, giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận nhiều kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt gần 9,92 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách đạt khoảng 19% GDP, vượt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công cuộc chuyển đổi số của ngành Thuế đã đạt nhiều kết quả nổi bật với việc triển khai thành công hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,4%, tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 98,9%. Các quy trình quản lý thuế cốt lõi từng bước được số hóa, tạo nền tảng chuyển đổi từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, tuân thủ và quản lý rủi ro.

“Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế sẽ tập trung cải cách trên bốn trụ cột lớn gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách thuế theo hướng hiện đại và minh bạch; xây dựng hệ thống quản trị thuế thông minh lấy dữ liệu làm trung tâm; lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và quản lý theo mức độ tuân thủ; đồng thời phát triển tổ chức, nguồn nhân lực và hệ sinh thái hợp tác” - Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết.

Đáp ứng chuẩn mực quốc tế được áp dụng rộng rãi

Trong khuôn khổ hội thảo, Deloitte Việt Nam đã giới thiệu CTxO Program - sáng kiến được triển khai tại khu vực Đông Nam Á nhằm xây dựng diễn đàn đối thoại chuyên sâu giữa lãnh đạo thuế doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn, nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý.

Theo Phó Tổng giám đốc phụ trách dịch vụ tư vấn Thuế và Pháp lý - Deloitte Đông Nam Á Michael Fiore, CTxO Program hướng tới các lãnh đạo thuế và trưởng bộ phận thuế của các doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Chương trình được thiết kế nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị thuế trong bối cảnh các chuẩn mực quốc tế ngày càng được áp dụng rộng rãi.

“CtxO Program không phải một sự kiện đơn lẻ. Đây là một cộng đồng thường trực của các Lãnh đạo Thuế cấp cao nhất tại các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - được xây dựng xung quanh bốn trụ cột mà chúng tôi cam kết mang lại cho các thành viên: (i) buổi làm việc chuyên sâu; (ii) buổi làm việc kín; (iii) bản tin định kỳ hàng quý; (iv) ấn phẩm tư duy chiến lược” - ông Michael Fiore cho biết.

Tại phiên tọa đàm với chủ đề “Xu hướng phát triển chính sách thuế toàn cầu, tác động đến quản trị thuế doanh nghiệp và các hàm ý thực tiễn cho thị trường Việt Nam”, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và đại diện Lãnh đạo Tư vấn Thuế của Deloitte Việt Nam đã trao đổi về những thay đổi của môi trường thuế quốc tế, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị rủi ro thuế cũng như vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Chương trình CTxO được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn thường xuyên, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiện đại và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam./.

Tại hội thảo, Cục trưởng Mai Xuân Thành cũng chính thức giới thiệu và trao tặng “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” cho Deloitte Việt Nam. Đây là ấn phẩm chính thức đầu tiên của Cục Thuế, cung cấp bức tranh tổng thể về chính sách thuế, công tác quản lý thuế và định hướng cải cách của ngành Thuế trong giai đoạn mới.

Sách Trắng Thuế Việt Nam không chỉ là tài liệu cung cấp thông tin, đây còn là cam kết của ngành Thuế về tính minh bạch và là cầu nối đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế; từ đó thông tin được công khai đầy đủ hơn, đối thoại được duy trì thường xuyên hơn, niềm tin được củng cố, qua đó góp phần làm giảm chi phí tuân thủ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Văn Tuấn
Từ khóa:
hỗ trợ doanh nghiệp Quản trị thuế CTxO Program đối thoại chính sách Xu hướng thuế toàn cầu Quản trị rủi ro thuế

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