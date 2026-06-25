Thuế - Hải quan

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
15:04 | 25/06/2026
(TBTCO) - Từ kỳ tính thuế tháng 4/2026 trở đi, người nộp thuế chính thức chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.
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Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4021/CT-NVT gửi các Thuế địa phương nhằm triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Anh Đức Thanh
Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh Đức Thanh

Công văn của Cục Thuế cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ quy định tại Mục D-Lĩnh vực thuế, Phụ lục I.9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP thì kể từ ngày 15/4/2026 (ngày Nghị quyết có hiệu lực), người nộp thuế sẽ chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý khi kê khai các tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công (tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Ngày 19/5/2026, Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử để chặn không tiếp nhận đối với các tờ khai 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN kê khai theo tháng có kỳ tính thuế từ tháng 4/2026 trở đi.

Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và chủ trương về đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử hướng dẫn người nộp thuế được giao quản lý thực hiện kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC) theo quý kể từ kỳ tính thuế quý 2/2026 theo quy định tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

Đối với người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận và trả thông báo chấp nhận tờ khai tháng 4/2026, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế khi thực hiện kê khai tờ khai quý 2/2026 thì người nộp thuế chỉ tổng hợp số liệu kê khai tương ứng với nghĩa vụ phát sinh của các tháng 5, 6/2026 và không tổng hợp nghĩa vụ đã kê khai của tờ khai tháng 4/2026 vào tờ khai quý II/2026 để không bị tính trùng nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế tháng 4/2026 có sai sót thì thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế tháng 4/2026 theo quy định; người nộp thuế được nộp số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên tờ khai tháng 4/2026 (nếu có) theo thời hạn nộp của tờ khai quý 2/2026 (ngày 31/7/2026).

Cục Thuế thực hiện nâng cấp Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng việc chuyển tự động thời hạn nộp của tờ khai tháng 4/2026 về cùng thời hạn nộp của tờ khai quý 2/2026. Hệ thống thuế điện tử sẽ tự động gửi Thông báo đến người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận và trả thông báo chấp nhận tờ khai tháng 4/2026 để người nộp thuế được biết và phối hợp thực hiện./.

Văn Tuấn
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người nộp thuế kê khai thuế Nghị quyết số 66.16/2026/NQCP thuế thu nhập cá nhân đơn giản hóa thủ tục hành chính

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